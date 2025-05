Evita que la ansiedad y el estrés limiten tu futuro

“No todo es ansiedad. Hay lo que se conoce como problemas de ajuste, que es una situación donde no te ajustas correctamente. No es ansiedad, es una conducta donde uno empieza en el descubrimiento de cómo van a ser las cosas hasta que aprendes; una vez que aprendes, ese problema de ajuste lo eliminaste”, dijo.

“Por ejemplo, cuando pasas de grado, entras a un nuevo salón y no están los compañeros que esperabas. O, cuando entras a la universidad y ves que ya la maestra no te está esperando, ahora te toca a ti entrar. Depende de ti si llegas o no al salón. Esos son ajustes que tengo que aprender. Hay jóvenes que se acostumbran inmediatamente, pero hay jóvenes que los primeros dos años de universidad están en ese proceso, cosa que puede provocar ansiedad y hasta depresión”, especificó.

“Empiezan a pensar: ‘No sirvo, no lo puedo lograr, no tengo la capacidad’. Estos pensamientos derrotistas no son necesariamente ciertos; lo que provocan es un proceso de autosabotaje. Empieza a debutar una depresión y, si no la detenemos a tiempo, puede cobrar fuerza”, advirtió el psicólogo, quien recomienda estar pendientes de esas señales.