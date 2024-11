Habrá cambios en la Ley HIPAA para el 2025

Como es de conocimiento general, en el ámbito de la salud, las regulaciones y leyes cambian y se modifican frecuentemente. La Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, por sus siglas en inglés), no es una excepción. HIPAA fue un proyecto propuesto por el Congreso de los Estados Unidos en los años noventa y fue firmado como ley por el presidente Bill Clinton en agosto 21 del 1996.

Su propósito principal era impactar la transferencia de información de salud, estipulando unas guías en las cuales la información identificable personal del individuo bajo el poder de las instituciones de salud y seguros médicos debía estar protegida de robo y fraude. Básicamente, prohíbe que los proveedores de salud y entidades cubiertas por esta ley revelen la información protegida a otras personas que no sean el paciente o un representante autorizado de este. Es importante destacar que la ley no prohíbe que el paciente, voluntariamente, comparta su información ni requiere confidencialidad cuando un paciente es el que revela su información a miembros de su familia, amigos u otros individuos que no están empleados por la entidad cubierta.