Hidrátate antes, durante y después del ejercicio

Es importante tener en cuenta que no todos los líquidos hidratan de la misma manera. Contrario a la opinión popular, ingerir líquidos no es lo mismo que hidratarse. El agua sigue siendo la opción más común, segura y efectiva para mantenerse hidratado antes, durante y después del ejercicio.

Es importante destacar que las bebidas con cafeína o alto contenido de azúcar no son ideales para la hidratación, ya que pueden tener el efecto opuesto al deseado, causando deshidratación al actuar como diuréticos o provocando fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre.

La cantidad de agua que debe beber cada día depende de varios factores, como la edad, el lugar donde se esté ejercitando, la intensidad de la actividad física y el peso corporal. Además, hay que tener en cuenta que el cuerpo no siempre pierde agua al mismo ritmo. Por ejemplo, si se hace ejercicio o se está activo en condiciones de calor, se suda más y se necesita beber más agua para mantenerse bien hidratado. En general, los expertos recomiendan beber la mitad del peso en onzas si no hay alguna condición en la que se limite su consumo. Recuerda que la mejor manera de mantenerte hidratado mientras haces ejercicio es bebiendo pequeñas cantidades de líquido. Si haces ejercicio durante más de una hora, beber líquidos que contengan carbohidratos añadidos te permitirá seguir con tu entrenamiento más tiempo y recuperarte más rápido. Recuerda que la nutrición para el ejercicio es otro aspecto vital, no solo para mejorar su rendimiento deportivo, sino también para preservar tu salud.