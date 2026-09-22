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Inmunoterapia: esperanza de tratamiento para el cáncer de seno

Es una de las herramientas más poderosas contra el cáncer de seno triple negativo

22 de septiembre de 2026 - 4:50 PM

Por Dra. Anna Di Marco Serra
Lee, oriéntate y consulta a tu médico si la inmunoterapia está indicada para ti. (Shutterstock)

Gracias a la detección temprana, cada vez se salvan más vidas de mujeres diagnosticadas con cáncer de seno.

Es importante recalcar que cada año más mujeres jóvenes son diagnosticadas con cáncer de seno. Por ello, es necesario conocer nuestras mamas y, si notamos algo diferente, visitar a un médico de inmediato.

La medicina ha avanzado mucho y los tratamientos contra el cáncer de seno han evolucionado. Uno de estos avances es la inmunoterapia —una de las herramientas más poderosas contra el cáncer de seno triple negativo. En la patología de la biopsia, este tipo de cáncer no demuestra expresión de ninguno de los tres receptores estrógeno, progesterona y HER2+

¿Qué es la inmunoterapia?

Este tratamiento estimula las defensas del cuerpo para combatir el cáncer. Ciertas inmunoterapias marcan las células cancerosas para que el sistema inmune las encuentre y las destruya.

¿Para qué tipos de cáncer está indicada la inmunoterapia?

Afortunadamente, cada día se aprueban nuevas indicaciones para el cáncer de seno triple negativo, de pulmón, de cabeza y cuello, de vejiga, de riñón, de cérvix, de hígado, melanoma, gástrico, linfoma y para algunos casos de cáncer de colon.

¿Dónde se puede recibir la inmunoterapia?

Este tratamiento se realiza en una oficina de oncología. Usualmente se administra por infusión venosa y dura cerca de una hora. En algunos casos, las inmunoterapias pueden ser administradas solas, pero para algunos tipos de cáncer, dependiendo de la etapa en que se encuentren, deben ser administradas en combinación con quimioterapias intravenosas. Este es el caso del cáncer de seno triple negativo que debe ser administrada en conjunto con quimioterapias. Esta combinación le facilita al cuerpo batallar contra las células cancerosas. ¡Muchas veces logrando respuestas completas!

¿Qué efectos secundarios puede tener?

Si es administrada sola, no hay pérdida de cabello. Los efectos secundarios más comunes son la activación de inflamaciones como la colitis, la dermatitis, la tiroiditis y la neumonitis.

Lee, oriéntate y consulta a tu médico si la inmunoterapia está indicada para ti.

La autora dirige el Centro de Cáncer de la Mujer.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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