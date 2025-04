Estos logros con los que cuenta el ahora entrenador de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) no serían parte de su historia de vida si él no hubiera tomado conciencia, desde muy joven, de la importancia de la disciplina, la consistencia y el autocuidado.

A sus 49 años, Dalmau es un vivo ejemplo de cómo el baloncesto no solo puede ser una carrera profesional exitosa, sino tam­bién una plataforma para el crecimiento personal. Y es que su vida, dentro y fuera de las canchas, ha estado marcada por la disciplina, la dedicación y una visión clara de lo que significa cuidar su salud física y mental. Pero esto no significa que no haya vivido grandes desafíos. En cambio, ha tomado esos momentos difíciles como oportunidades para crecer y probarse a sí mismo cuánto más es capaz de dar.

Espíritu combativo

De jugador a “coach”

“Todo tiene que ver con la disciplina y las adversidades; con valorar lo que tienes. Cuando eres jugador, para llegar a donde quieres, debes tener un nivel de disciplina y enfoque”, afirmó el padre de tres jóvenes de 25, 22 y 19 años. Es así como, luego de una exitosa carrera como jugador, no dejó a un lado el deporte que ha marcado su vida, sino que asumió otra función y ahora dirige al equipo de los Vaqueros de Bayamón del BSN. Para él, ha sido una gran responsabilidad, pues ahora no solo está del otro lado de la historia, sino que también se enfrenta a una nueva generación con una forma de pensar diferente, pero con la misma misión que siempre ha tenido un baloncestista.

“Entender que no pueden pensar como pienso y como lo hubiera hecho [yo] ha sido un reto, pero he disfrutado un montón esta etapa, porque es un aspecto nuevo dentro del baloncesto. Cada juego, cada jugador, cada práctica son diferentes. Tienes que poner 15 cabezas a pensar en un solo objetivo”, mencionó Dalmau, quien encontró satisfacción en el desafío que representa liderar un equipo y mantenerlo enfocado en un solo objetivo: la victoria.

Su padre, su modelo a seguir

Un consejo para los jóvenes deportistas

Como un hombre que creció y se desarrolló en el mundo del deporte, Dalmau invita a los jóvenes deportistas a que luchen por cumplir sus metas: “El consejo que siempre les doy a los muchachos es que, no importa qué, vayan por sus sueños. No culpen a nadie por sus fracasos. Si tu meta es jugar en la NBA, profesionalmente o en Europa, no importa qué tropiezo aparezca, mantente firme en tu meta y sé consistente en lo que estás haciendo. No dejes que nada te saque de tu enfoque. En vez de quejarte, busca soluciones”, concluyó.