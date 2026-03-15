La nutrición también se refleja en la piel

Cuando pensamos en cuidar nuestra piel, lo primero que suele venir a la mente son cremas, protectores solares o tratamientos estéticos. Sin embargo, pocas veces consideramos que uno de los factores más importantes para la salud de la piel comienza mucho antes de aplicar cualquier producto: lo que ponemos en nuestro plato cada día.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. (Suministrada)

La piel, el órgano más extenso del cuerpo humano, también es uno de los primeros lugares donde se manifiestan los efectos de nuestra nutrición. Lo que comemos no solo impacta nuestro peso o nuestros niveles de energía; también influye directamente en la salud, la apariencia y el envejecimiento de la piel.

Este órgano cumple funciones vitales: protege al cuerpo de agentes externos, regula la temperatura y participa en procesos inmunológicos. Para realizar todas estas funciones, necesita un suministro constante de vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas y ácidos grasos esenciales. Cuando la alimentación carece de estos nutrientes, la piel puede reflejarlo con opacidad, resequedad, inflamación o pérdida de elasticidad.

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Según la Academia Americana de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés), una dieta equilibrada, rica en frutas, vegetales y grasas saludables, puede contribuir significativamente a mantener la piel saludable y a apoyar sus procesos naturales de regeneración. De hecho, diversos estudios han demostrado que ciertos patrones alimentarios, como la dieta mediterránea, se asocian con una menor inflamación sistémica y una mejor salud cutánea.

Por ejemplo, las dietas ricas en azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados pueden contribuir a procesos inflamatorios en el organismo. Esta inflamación no solo afecta la salud interna, sino que también puede agravar el acné, la rosácea y acelerar el envejecimiento prematuro. El exceso de azúcar participa, además, en un proceso llamado glicación, que daña las fibras de colágeno y elastina, responsables de mantener la piel firme y flexible.

En contraste, una alimentación rica en alimentos naturales puede convertirse en una poderosa aliada para la salud cutánea.

Las frutas y los vegetales de colores intensos aportan antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo provocado por factores como la contaminación, la radiación solar y el estrés diario. Nutrientes como la vitamina C favorecen la producción de colágeno, mientras que la vitamina A contribuye a la renovación celular.

Las grasas saludables, presentes en alimentos como el aguacate, las nueces, las semillas y el aceite de oliva, ayudan a mantener la hidratación y la función de barrera de la piel. Por su parte, los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados como el salmón o las sardinas, poseen propiedades antiinflamatorias que pueden beneficiar a personas con piel sensible o con condiciones inflamatorias.

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Otro elemento, muchas veces subestimado, es la hidratación. El agua es esencial para mantener la elasticidad de la piel y apoyar múltiples procesos metabólicos del organismo. Aunque ningún producto cosmético puede sustituir una hidratación adecuada, consumir suficiente agua diariamente contribuye a una piel más saludable.

Además, cada vez más investigaciones destacan el papel del microbioma intestinal, el conjunto de bacterias beneficiosas que habitan el sistema digestivo. Existe una estrecha relación entre la salud intestinal y la de la piel, conocida como el eje intestino-piel. Estudios respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que una alimentación abundante en fibra, frutas, vegetales y alimentos mínimamente procesados contribuye al bienestar general y a la prevención de procesos inflamatorios que pueden afectar distintos órganos, incluida la piel.

Por supuesto, la nutrición no es el único factor que influye en la piel. La exposición solar, el estrés, la calidad del sueño, el uso de productos adecuados y los factores genéticos también influyen. Sin embargo, la alimentación sigue siendo uno de los pilares más poderosos y, muchas veces, más accesibles para cuidar la piel desde adentro hacia afuera.

En tiempos en los que abundan las soluciones rápidas y los tratamientos cosméticos, conviene recordar que el bienestar de la piel también se construye con hábitos diarios. Una piel saludable no es solo el reflejo de lo que aplicamos sobre ella, sino también de las decisiones que tomamos cada día al alimentarnos.

La próxima vez que piense en cuidar su piel, mire más allá del espejo o del estante de productos. Observe también su plato. Allí, muchas veces, comienza el camino hacia una piel más saludable, luminosa y resiliente.