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La salud mental en momentos de emergencia: cómo cuidarnos

La meteoróloga Deborah Martorell y el psicólogo Javier Laboy Mercado discuten las medidas que pueden tomar las personas para cuidar su bienestar emocional durante una emergencia.

31 de agosto de 2026 - 1:15 PM

Por BrandStudio
La salud mental en momentos de emergencia: cómo cuidarnos

La salud mental en momentos de emergencia: cómo cuidarnos

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BrandStudioPR Saludable
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