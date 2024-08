Llega a Puerto Rico el primer y único lente intraocular ajustable después de la cirugía de cataratas

Por primera vez en la isla, Puerto Rico Eye Institute ofrece el primer y único lente intraocular ajustable después de la cirugía de cataratas: The Light Adjustable Lens™.

Puerto Rico Eye Institute es una empresa local dirigida por los especialistas en retina y directores médicos, doctora Stephanie C. Vale Dykyj, el doctor Carlos J. Fernández Santos, la doctora María G. Velázquez Lamela y la doctora Frances M. Matrero Barrera.

The Light Adjustable Lens™ es el primer lente intraocular (IOL) ajustable que le permite al médico optimizar tu visión después de la cirugía de cataratas. Gracias a esta tecnología, los pacientes pueden experimentar una mejoría significativa en su calidad visual. “Esta tecnología avanzada ofrece, a muchos pacientes, la oportunidad de lograr no tener que usar espejuelos de por vida, una vez se operen de cataratas, a través de un lente intraocular que ofrece la precisión más avanzada y permite una personalización única para cada paciente. Es útil en pacientes que se han sometido a cirugía refractiva, ya que, ahora, tienen la oportunidad de una mejor visión. Además, el que esta tecnología esté disponible por primera vez en Puerto Rico nos coloca a la par con los centros oftalmológicos más avanzados en el mundo. Ya no hay razón para operarse fuera de Puerto Rico”, comentó el doctor Carlos J. Fernández Santos.