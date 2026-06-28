Los chequeos de medio año para ellos

Muchas veces, el temor a realizarse ciertas pruebas médicas retrasa el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos que garanticen una mejor calidad de vida para los hombres. Por eso, al llegar a la mitad del año, es importante programar un chequeo rutinario para evaluar síntomas, revisar el historial clínico y detectar factores de riesgo que aumenten las posibilidades de desarrollar enfermedades, además de monitorear padecimientos ya existentes.

Para el gastroenterólogo Ahmed Morales, determinar qué estudios médicos se realizarán depende directamente de la edad del paciente y de su estilo de vida.

18 años o más

Según el especialista, en los hombres jóvenes (mayores de 18 años) se recomiendan exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual (ETS), debido al notable aumento de casos.

“Hay un boom de infecciones de transmisión sexual. El incremento es tan alto que se recomiendan chequeos rutinarios, por ejemplo, de clamidia y gonorrea, así como la prueba de VIH, si el paciente está sexualmente activo”, destacó.

Otro de los análisis indispensables en esta etapa, es la prueba de hepatitis B o C. “Si el paciente tiene factores de riesgo —como múltiples parejas sexuales o si es usuario de drogas intravenosas—, estas pruebas podrían ser necesarias incluso antes de los 18 años”, advirtió.

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45 años o más

A mediana edad, el doctor Morales enfatizó la necesidad de exámenes rutinarios como la colonoscopia, especialmente si no se ha realizado la prueba antes, si se presentan síntomas o si existen antecedentes familiares de cáncer de colon. El médico reconoció que actualmente se ha observado un aumento en este tipo de enfermedad en personas más jóvenes de lo habitual. Por esta razón, la edad recomendada para realizar la prueba bajó de los 50 a los 45 años.

“Si esta tendencia de cáncer de colon a edades tempranas continúa, se contempla la posibilidad de bajar la edad de inicio de la colonoscopia de rutina a los 40 años”, reveló.

Asimismo, mencionó que se investigan las causas de este incremento, entre estas, el consumo de alimentos ultraprocesados. “Estas dietas tienen mucho que ver con el aumento de afecciones gastrointestinales en los últimos 20 o 30 años. Curiosamente, esto coincide con la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, padecimientos que también han tenido un aumento agigantado en los últimos años y que hoy se estudian de cerca en relación con las dietas ultraprocesadas”, sostuvo.

Además, recordó que los varones son más susceptibles al cáncer de colon, riesgo que aumenta si son fumadores, si tienen otros factores de riesgo o si tienen historial de cáncer de colon.

Por otra parte, mencionó la importancia de medir la presión arterial al menos una vez al año, en caso de que tenga la presión estable, así como realizar laboratorios de rutina para monitorear el colesterol, los triglicéridos, la hemoglobina glicosilada para verificar el riesgo de diabetes, y la tiroides.

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En tanto, levantó bandera en cuanto al chequeo rutinario para el cáncer de próstata.

“Muchos estudios demuestran que los riesgos de las evaluaciones de rutina para detectar el cáncer de próstata podrían superar sus beneficios, debido al sobrediagnóstico y a la alta tasa de falsos positivos, lo que puede llevar a tratamientos innecesarios y a posibles efectos secundarios”, confesó.

Por ello, la tendencia actual es “hablar con el paciente, se discuten los riesgos versus los beneficios y el paciente toma la decisión. Esto, a menos que el paciente tenga síntomas, como por ejemplo, “que esté orinando con sangre, se levante a orinar mucho por la noche, o lo que llamamos que se está trancando al orinar y que no puede orinar adecuadamente. Estos son síntomas de alarma que ameritan que el paciente tenga que evaluarse y chequearse la próstata”, recalcó.

65 años o más

Para este grupo demográfico se mantienen los análisis de sangre (colesterol, triglicéridos, hemoglobina glicosilada) y medir la presión arterial.

Sin embargo, también se deben considerar las pruebas de osteoporosis. Aunque esta enfermedad afecta mayormente a las mujeres, “en los últimos años han aumentado las fracturas en hombres debido a la fragilidad ósea”, dijo.

La colonoscopia sigue siendo un estudio fundamental en la tercera edad, aunque el doctor reconoció una barrera cultural. “En Puerto Rico todavía hay mucha mentalidad machista y le tienen fobia a la colonoscopia, por temor a que invadan su privacidad”.

“Debemos fomentar que los pacientes se hagan esta prueba. La colonoscopia es indispensable porque es de los pocos procedimientos que hay en la medicina que, potencialmente, previene el cáncer”, concluyó.

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