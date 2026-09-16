Más allá del diagnóstico de un trastorno por uso de sustancias, hay una historia de recuperación
Escuchar con empatía y acompañar sin juzgar reduce las barreras para buscar ayuda
16 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
16 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
Detrás de un trastorno por uso de sustancias hay una persona, una historia y posibilidades de recuperación. Escuchar con empatía, acompañar sin juzgar y reconocer a cada persona más allá de su diagnóstico ayudan a reducir el estigma y las barreras que pueden impedir que busque ayuda.
La recuperación no ocurre en aislamiento. Las familias, las comunidades y los profesionales de la salud podemos ser parte del proceso, ofreciendo respeto, sensibilidad y apoyo.
Creemos en la recuperación. En ASSMCA, buscamos acompañarte.
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