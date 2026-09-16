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Más allá del diagnóstico de un trastorno por uso de sustancias, hay una historia de recuperación

Escuchar con empatía y acompañar sin juzgar reduce las barreras para buscar ayuda

16 de septiembre de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
En ASSMCA creen en la recuperación del trastorno por uso de sustancias. (Suministrada)

Detrás de un trastorno por uso de sustancias hay una persona, una historia y posibilidades de recuperación. Escuchar con empatía, acompañar sin juzgar y reconocer a cada persona más allá de su diagnóstico ayudan a reducir el estigma y las barreras que pueden impedir que busque ayuda.

La recuperación no ocurre en aislamiento. Las familias, las comunidades y los profesionales de la salud podemos ser parte del proceso, ofreciendo respeto, sensibilidad y apoyo.

Creemos en la recuperación. En ASSMCA, buscamos acompañarte.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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