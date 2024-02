MCS lidera oficialmente el segmento de Medicare Advantage de Puerto Rico en calidad y membresía

Para obtener más información sobre MCS Classicare y cómo beneficiarse de su calificación de 5 estrellas, llama al Centro de Servicio al Cliente de MCS Classicare al 1-866-627-8183 (libre de costo) o al 1-866-627-8182 (TTY) para audio impedidos. El horario de servicio es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., del 1 de octubre al 31 de marzo. Del 1 de abril al 30 de septiembre, el horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.