Me recomendaron hacer ejercicio, ¿cómo empiezo?

El énfasis que se hace al recomendar una rutina de ejercicios no es con el propósito de desarrollar un físico atractivo, aunque, ciertamente, verás cambios positivos en tu cuerpo. Se trata de que mantengas fortaleza, equilibrio y movilidad en tu cuerpo. La movilidad, es decir, poder mover tu cuerpo y sus partes, ayuda a disminuir el dolor en las articulaciones y te brinda la capacidad de generar fuerza, de ser flexible y de mantener el balance corporal. Por lo tanto, el riesgo de que sufras caídas será menor y, en caso de que eso ocurra, podrás recuperarte más rápido.

Primeramente, no quieras ir de cero a sesenta. Es decir, no pretendas hacer una rutina de ejercicios de alta intensidad cuando apenas estás comenzando. Esto es un error común que, usualmente, lleva a que te frustres y dejes la rutina. Lo que pasa en estos casos es que quizás completas la rutina retante un día, pero, al siguiente, no puedes levantarte, te desanimas y dejas de ejercitarte. La clave es comenzar suave, con ejercicios de baja intensidad, y progresar poco a poco según vayas fortaleciendo tu cuerpo.