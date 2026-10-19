Medicare aplicará rebajas históricas en los precios de 15 medicamentos, incluidos los GLP-1

Unos 15 medicamentos de alto costo bajarán de precio a partir del 1 de enero de 2027, con el propósito de hacerlos accesibles a la población beneficiaria de Medicare, como parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

Esto se suma a los primeros 10 fármacos con precios negociados, cuya vigencia comenzó en 2026, elevando a 20 las medicinas que tendrán un importe reducido para los participantes del programa federal, a fin de aliviar los gastos que acarrean en sus respectivos tratamientos.

No solo eso, sino que los beneficiarios de Medicare también verán otra protección de gasto en farmacia para el 2027, mediante la fijación de un tope de $2,400 al dinero que desembolsan de su bolsillo para completar el pago de sus medicinas, que este año es de $2,100.

¿Cuáles son los 15 medicamentos?

La nueva lista de fármacos recetados que tendrán menor costo incluye Ozempic, Rybelsus y Wegovy, los populares medicamentos GLP-1 para combatir la diabetes, reducir el peso u otras indicaciones.

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En el acuerdo también entran Trelegy Ellipta, para tratar el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); Xtandi para el cáncer de próstata; Pomalyst, para el sarcoma de Kaposi y el cáncer de mieloma múltiple; e Ibrance, para el cáncer de mama.

Igualmente, contiene medicamentos como Ofev, que trata la fibrosis pulmonar; Linzess, utilizado para el estreñimiento crónico y el síndrome del intestino irritable (IBS); Calquence para algunos tipos de leucemia y linfoma; y Austedo y Austedo XR, para la enfermedad de Huntington y la discinesia tardía.

Otros medicamentos incluidos en el convenio son Breo Ellipta para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Tradjenta para la diabetes tipo 2 y Xifaxan para la encefalopatía hepática y el síndrome del intestino irritable (IBS) con diarrea.

Completan la lista Vraylar para el trastorno bipolar, la depresión y la esquizofrenia; Janumet y Janumet XR para combatir la diabetes tipo 2 y Otezla, que trata la psoriasis y la artritis psoriásica.

De acuerdo con Marina Díaz, directora de los Centros de Medicare y Medicaid para Puerto Rico e Islas Vírgenes, “estos medicamentos están entrando a la lista de medicamentos con precio reducido”.

Asimismo, puntualizó que “esto fue un esfuerzo que hizo CMS para que el costo de los medicamentos para los programas Medicare se redujera”.

“Estas negociaciones de reducción de precios también tienen que ver con que estos beneficiarios puedan tener acceso a ellos. Estos medicamentos son los más usados por la población de Medicare, según los estudios realizados”, reveló.

Sin embargo, aclaró que “un precio negociado más bajo no significa necesariamente que cada persona tenga un copago más bajo”.

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“Lo que usted pague seguirá dependiendo, en parte, de su plan de medicamentos de Medicare específico y de cómo cubra sus medicamentos”, advirtió.

Según la funcionaria federal, las negociaciones se iniciaron hace unos cuatro años y la inclusión de 15 medicamentos adicionales que bajarán de precio comenzará en enero de 2027.

Cabe destacar que la primera ronda de reducciones se inició en 2026 e incluye Januvia, NovoLog/Fiasp, Farxiga, Enbrel, Jardiance, Stelara, Xarelto, Eliquis, Entresto e Imbruvica.

Estos atienden enfermedades como la diabetes, el fallo cardíaco, la colitis ulcerosa, la enfermedad renal crónica, entre otras.

Regla de la protección del gasto

De otra parte, los beneficiarios del programa Medicare también tendrán una protección para el gasto de su bolsillo destinado a completar el pago de sus medicamentos.

Esto se hará mediante un tope anual de $2,400 en farmacia que permitirá que los demás fármacos que se adquieran una vez alcanzado ese límite sean gratuitos hasta finalizar el año.

“Lo que quiere decir es que, una vez la persona haya pagado esa cantidad de su bolsillo, ya sea en deducibles, en copagos, coaseguros o en lo que le toque pagar, no va a pagar más”, mencionó.

Igualmente, resaltó que esto no significa que la persona dejará de tener su cubierta de farmacia.

“Antes, esto funcionaba de otra manera. Pero Medicare lo simplificó y estableció un límite a lo que una persona va a pagar de su bolsillo y esa cantidad es de $2,400 al año”, insistió.

¿Cómo saber cuándo se llega al tope asignado?

Según la funcionaria, “cada tres meses, el beneficiario de Medicare recibe un estado de cuenta donde dice: ‘Usted consumió este medicamento, el plan médico pagó equis cantidad y usted pagó equis cantidad’”.

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“En esa columna donde dice que usted pagó tanto (cantidad), una vez que llegó a $2,400, la persona no paga nada más el resto del año por sus medicamentos”, sostuvo.

Otra forma de conocer cuánto ha gastado en farmacia es abriendo una cuenta personal accediendo a medicare.gov.