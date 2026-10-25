Mieloma múltiple: lo que debe saber
Conocer y entender este padecimiento es vital para afrontarlo
25 de octubre de 2026 - 1:52 PM
25 de octubre de 2026 - 1:52 PM
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), definen el mieloma, también llamado mieloma múltiple, como un cáncer de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son glóbulos blancos que producen anticuerpos que nos protegen de las infecciones. En los casos de mieloma, estas células se multiplican demasiado y desplazan a las células normales que se encuentran en la médula ósea y que producen glóbulos rojos, plaquetas y otros glóbulos blancos.
En su página web describen que:
Los siguientes, según la Clínica Mayo, son los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer mieloma múltiple:
Algunas veces, el mieloma no provoca ningún síntoma, indican los CDC. Se podría detectar al hacer una prueba de sangre u orina para otra afección y se halla un nivel de proteína más alto de lo normal. En etapas más avanzadas, de acuerdo con la agencia del Gobierno de Estados Unidos cuya misión es proteger la salud pública mediante la prevención y el control de enfermedades, lesiones y discapacidades, los síntomas del mieloma pueden incluir:
Estos síntomas también pueden deberse a otras afecciones. Si tiene cualquiera de estos síntomas, consulte a su médico.
Información del Instituto Nacional del Cáncer, en la página web de MedlinePlus, indica que los doctores diagnostican el mieloma múltiple usando pruebas de laboratorio, exámenes por imágenes y una biopsia de la médula ósea. El tratamiento depende de cuán avanzada está la enfermedad y si el paciente tiene síntomas. Si no tiene síntomas, es posible que no necesite tratamiento inmediato. Si presenta síntomas, puede ser tratado con quimioterapia, trasplante de células madre, radiación, terapia dirigida o inmunoterapia.
La información básica sobre el mieloma de los CDC establece que los científicos no comprenden por qué se produce el mieloma en algunas personas y no en otras; la edad es el factor de riesgo más significativo del mieloma. Esta enfermedad rara vez se produce en personas menores de 45 años. Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tener mieloma, y esta enfermedad es dos veces más común en las personas de raza negra que en las de raza blanca. En muy pocos casos la exposición a los rayos X o a otros tipos de radiación ionizante podría ser un factor de riesgo de mieloma. Tener sobrepeso y tener obesidad se vinculan a un mayor riesgo de presentar mieloma múltiple.
La Clínica Mayo enlista algunas complicaciones del mieloma múltiple:
Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Clínica Mayo, MedlinePlus y el Instituto Nacional del Cáncer.
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