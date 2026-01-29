Opinión
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Mimados Sensorial Studio: experiencias sensoriales para el bienestar óptimo

Relajarse y calmar la mente es esencial para vivir plenamente

29 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
En Mimados Sensorial Studio creen en el poder del contacto humano como herramienta de bienestar. (Suministrada)

Mimados Sensorial Studio es un espacio único de bienestar dedicado a la experiencia ASMR (siglas en inglés para respuesta sensorial meridiana autónoma), diseñado para reconectar con el amor propio a través del tacto ligero y consciente.

Ubicado en Condado, Puerto Rico, ofrece sesiones sensoriales que promueven la relajación profunda, la calma mental y la conexión humana.

Sus servicios incluyen Soft Touch Experience, Head and Back Scratching Ritual, Feather and Brush Therapy, Hair Play and Head Scratching y Aromatic Whisper Session, todos creados para estimular los sentidos y brindar una sensación de plenitud y equilibrio.

En Mimados Sensorial Studio creen en el poder del contacto humano como herramienta de bienestar, recordándonos que el cuidado personal es esencial para una vida plena.

Sus servicios están dirigidos al público en general que busca relajarse, desconectarse del estrés diario y reconectar consigo mismo.

