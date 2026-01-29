Mimados Sensorial Studio: experiencias sensoriales para el bienestar óptimo

Mimados Sensorial Studio es un espacio único de bienestar dedicado a la experiencia ASMR (siglas en inglés para respuesta sensorial meridiana autónoma), diseñado para reconectar con el amor propio a través del tacto ligero y consciente.

Ubicado en Condado, Puerto Rico, ofrece sesiones sensoriales que promueven la relajación profunda, la calma mental y la conexión humana.

Sus servicios incluyen Soft Touch Experience, Head and Back Scratching Ritual, Feather and Brush Therapy, Hair Play and Head Scratching y Aromatic Whisper Session, todos creados para estimular los sentidos y brindar una sensación de plenitud y equilibrio.

En Mimados Sensorial Studio creen en el poder del contacto humano como herramienta de bienestar, recordándonos que el cuidado personal es esencial para una vida plena.