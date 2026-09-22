Pabón Performance pone la bandera de Puerto Rico a brillar en HYROX Tenerife

Desde Guayama hasta Tenerife, Pabón Performance llevó la bandera de Puerto Rico a uno de los escenarios internacionales de HYROX, logrando resultados destacados y nuevas marcas personales durante la competencia celebrada en septiembre.

La representación estuvo integrada por el Dr. Iván Pabón, Xander Pabón, Marynes Colón y Christian Bruno. En Doubles Men 30-34, Iván y Xander Pabón completaron la prueba en 1:01:13, su mejor marca personal, finalizando primeros en su heat, cuartos en su categoría y 25.º overall. Además, ocupan actualmente la segunda posición del ranking de Puerto Rico en su categoría.

En Doubles Mixed, Iván Pabón y su esposa, Marynes Colón, también establecieron una nueva marca personal con 1:17:25. La pareja terminó primera en su heat, 23.ª en su categoría de edad y 212.ª overall. Actualmente, ambos ocupan la séptima posición del ranking de Puerto Rico en su categoría.

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Por su parte, Christian Bruno completó la modalidad individual 30-34 en 1:17:43, obteniendo el tercer lugar de su heat, la posición 72 en su categoría y la 202 overall.

Detrás de los resultados hubo una preparación integral dirigida por Xander Pabón, fundador y entrenador de Pabón Performance, certificado por el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico y por HYROX. La planificación incluyó running específico para cada atleta, fuerza, estaciones, alimentación, suplementación e hidratación, además de estrategias para antes, durante y después de cada competencia.

En Doubles Mixed, Iván Pabón y su esposa, Marynes Colón, también establecieron una nueva marca personal con 1:17:25. (Suministrada)

Con apenas un año desarrollando atletas desde Guayama, Pabón Performance continúa creciendo y próximamente ampliará su espacio de entrenamiento.

Christian Bruno completó la modalidad individual 30-34 en 1:17:43, obteniendo el tercer lugar de su heat, la posición 72 en su categoría y la 202 overall. (Suministrada)