Pabón Performance pone la bandera de Puerto Rico a brillar en HYROX Tenerife
El próximo reto será HYROX Barcelona en noviembre
22 de septiembre de 2026 - 11:20 AM
22 de septiembre de 2026 - 11:20 AM
Desde Guayama hasta Tenerife, Pabón Performance llevó la bandera de Puerto Rico a uno de los escenarios internacionales de HYROX, logrando resultados destacados y nuevas marcas personales durante la competencia celebrada en septiembre.
La representación estuvo integrada por el Dr. Iván Pabón, Xander Pabón, Marynes Colón y Christian Bruno. En Doubles Men 30-34, Iván y Xander Pabón completaron la prueba en 1:01:13, su mejor marca personal, finalizando primeros en su heat, cuartos en su categoría y 25.º overall. Además, ocupan actualmente la segunda posición del ranking de Puerto Rico en su categoría.
En Doubles Mixed, Iván Pabón y su esposa, Marynes Colón, también establecieron una nueva marca personal con 1:17:25. La pareja terminó primera en su heat, 23.ª en su categoría de edad y 212.ª overall. Actualmente, ambos ocupan la séptima posición del ranking de Puerto Rico en su categoría.
Por su parte, Christian Bruno completó la modalidad individual 30-34 en 1:17:43, obteniendo el tercer lugar de su heat, la posición 72 en su categoría y la 202 overall.
Detrás de los resultados hubo una preparación integral dirigida por Xander Pabón, fundador y entrenador de Pabón Performance, certificado por el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico y por HYROX. La planificación incluyó running específico para cada atleta, fuerza, estaciones, alimentación, suplementación e hidratación, además de estrategias para antes, durante y después de cada competencia.
Con apenas un año desarrollando atletas desde Guayama, Pabón Performance continúa creciendo y próximamente ampliará su espacio de entrenamiento.
El próximo reto será HYROX Barcelona en noviembre, donde Pabón Performance proyecta llevar una delegación aún mayor de atletas puertorriqueños, con el objetivo de continuar representando a Guayama y Puerto Rico en escenarios internacionales.
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