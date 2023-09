Se estima que, en Estados Unidos, los errores en la prestación de servicios de salud constituyen una causa importante de muerte por causas prevenibles. Por ello, tomando en consideración el papel que tienen el paciente, su cuidador y sus familiares en garantizar la seguridad con respecto a los medicamentos y procedimientos asociados al cuidado de su salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó el 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

Con el tema “El rol del paciente en la seguridad del paciente” y bajo el lema “¡Demos voz a los pacientes!”, la campaña de este año pretende promover iniciativas que capaciten a los pacientes y a su sistema de apoyo para que participen activamente en los esfuerzos para prevenir errores y maximizar la seguridad.

Aunque los proveedores de cuidado de la salud trabajan diligentemente para garantizar la seguridad de los pacientes, todos podemos contribuir a lograr que nuestras experiencias en el sistema de cuidado de la salud sean seguras.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en colaboración con la Asociación Americana de Hospitales y la Asociación Médica Americana, ha establecido cinco acciones que puedes realizar para obtener un cuidado de salud más seguro:

1. Haz preguntas si tienes dudas o preocupaciones.

Haz preguntas y asegúrate de que entiendes las contestaciones. Escoge un médico con el que sientas que puedes hablar cómodamente. Pídele a un familiar o amigo que te acompañe a las citas para que te ayude a hacer preguntas y entender las contestaciones.

2. Mantén y lleva contigo una lista de todos los medicamentos que usas.

Comparte con tu médico y tu farmacéutico una lista de todos los medicamentos que usas, incluyendo los que adquieres sin receta. Infórmales si eres alérgico a algún medicamento. Haz preguntas sobre los efectos secundarios y qué debes evitar, mientras estás tomando el medicamento. Lee la etiqueta cuando te entreguen el medicamento, incluyendo las advertencias. Asegúrate de que el medicamento que recibiste es el que tu médico te recetó y que sabes cómo usarlo. Pregúntale al farmacéutico sobre tu medicamento, si luce diferente a lo que esperabas.

3. Pide los resultados de cualquier prueba o procedimiento que te hayas realizado.

Pregunta cuándo recibirás los resultados de pruebas o procedimientos. No presumas que los resultados están bien, si no los recibes cuando lo esperabas, sea en persona, por teléfono o por correo. Llama a tu médico y pregúntale sobre los resultados. Pregúntale qué significan con respecto a tu cuidado médico.

4. Habla con tu médico sobre cuál es el mejor hospital para tus necesidades de salud.

Pregúntale a tu médico qué hospital obtiene los mejores resultados para tu condición, si tienes más de un hospital para escoger. Asegúrate de que entiendes las instrucciones que te proveen sobre tu cuidado cuando salgas del hospital.

5. Asegúrate de entender qué va a pasar si necesitas cirugía.

Asegúrate de que tú, tu médico y tu cirujano estén de acuerdo sobre lo que va a pasar exactamente durante la cirugía.

Pregúntale a tu médico:

¿Quién va a estar a cargo de mi cuidado médico mientras esté en el hospital?

Pregúntale a tu cirujano:

¿Cuál es exactamente el procedimiento que me va a realizar?

¿Cuánto tiempo toma, aproximadamente?

¿Qué va a pasar después de la cirugía?

¿Cómo puedo esperar sentirme durante la recuperación?

Infórmale al cirujano, al anestesiólogo y a las enfermeras sobre cualquier alergia, reacciones adversas a la anestesia y todos los medicamentos que estás usando.

Recuerda que tomar parte del cuidado de tu propia salud es un paso importante hacia la Salud Completa.

La doctora Inés Hernández Roses es médico de familia, certificada por la Junta Americana de Especialidades Médicas y la principal oficial médico de MCS.

