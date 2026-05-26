Prediabetes: una oportunidad que no debes dejar pasar

La prediabetes resulta porque el páncreas no puede secretar suficiente insulina para compensar la resistencia a la insulina, causada con mayor frecuencia por el sobrepeso o la obesidad.

La prediabetes es asintomática. Se estima que 8 de cada 10 la tienen y no lo saben. La prediabetes te da un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, enfermedad del corazón y circulación, enfermedad del hígado, y otras. Si la tienes, debes ser evaluado y recibir atención.

Diagnóstico de prediabetes y diabetes

Se diagnostica con la glucosa (azúcar) en ayuno o la hemoglobina glucosilada en sangre. Es normal tener glucosa y hemoglobina glucosilada en la sangre. Los valores utilizados para ambos diagnósticos incluyen, pero no se limitan a:

<b>Normal</b> <b>Prediabetes</b> <b>Diabetes</b> Glucosa en ayuno Bajo 100 mg/dL 100-125 mg/dL 126mg/dL o más A1c Bajo 5.7% 5.7% - 6.4% 6.5% o más

La A1c puede ser anormal en múltiples padecimientos médicos, como la enfermedad renal avanzada o diálisis. Por lo tanto, tu médico tiene que considerar las otras enfermedades cuando va a interpretar esta prueba.

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No se recomienda utilizar los sensores de monitoreo continuo de glucosa (CGM) en el diagnóstico de prediabetes o diabetes mellitus.

Los factores que aumentan el riesgo de prediabetes, son los mismos que para la diabetes:

Familiar de primera generación (padres, hermanos o hijos) con diabetes

Raza negra, hispano/latino, indio nativo americano o estadounidense de origen asiático

Edad sobre 35 años de edad

Sobrepeso o obesidad

Historial de enfermedad del corazón o circulación

Hipertensión arterial o tratamiento para alta presión

Colesterol‑HDL por debajo de 35 mg/dL y/o triglicéridos 250 mg/dL o más

Mujeres con ovarios poliquísticos

Historial de diabetes durante el embarazo (diabetes gestacional) o historial de un recién nacido pequeño o grande para el tiempo de gestación

Las personas con cualquiera de estos riesgos deben hacerse una glucosa en ayuno o A1c. La A1c no tiene que ser en ayuno. Si las pruebas salen normales se deben repetir en 1 a 3 años. Las personas con prediabetes deben ser evaluadas para el posible desarrollo de diabetes anualmente.

Tratamiento o intervenciones dirigidas a evitar la progresión a diabetes

La importancia de identificar la prediabetes es establecer medidas para disminuir el progreso a diabetes mellitus y otras complicaciones asociadas.

Es crítico que la persona con prediabetes pierda 7 a 10 % de su peso intencionalmente, si esto es apropiado, y se evite el aumento de peso. O sea, que si pesas 200 libras, debes perder entre 14 a 20 libras.

El mejor tratamiento es la modificación de estilos de vida que involucra llevar un plan nutricional saludable y hacer ejercicios regularmente.

La actividad física debe ser una combinación de ejercicios aeróbicos y de resistencia de, al menos, 150 minutos semanales, con una intensidad, al menos, moderada, distribuidos en 3 a 5 sesiones por semana. Si estás disponible, se recomienda entrar en un programa estructurado de prevención de diabetes. Estos programas te guían y ayudan.

Aunque la pérdida de peso y el ejercicio regular son los más efectivos para minimizar el riesgo de desarrollar diabetes, la metformina se puede utilizar aunque no está aprobada por el FDA para la prediabetes.

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Hay otros medicamentos para bajar de peso que tu médico puede discutir contigo para ver si están indicados y te puedes beneficiar. Aunque uses medicamentos, tienes que seguir tu plan nutricional y hacer ejercicios regularmente.

El usar medicamentos involucra una toma de decisiones compartida e informada donde tienes que considerar el beneficio, el riesgo, la carga del tratamiento y el costo porque, probablemente, los vas a necesitar por mucho tiempo. Si paras el medicamento, pierdes su efecto.

Ha habido mucha publicidad de los beneficios de productos como vitamina D, magnesio, omega-3, ácido alfa-lipoico, berberina, cromo, canela, moringa, curcumina, cúrcuma, probióticos y otros. La evidencia con estos productos no es buena y algunos de estos productos, aunque sean naturales, pueden interactuar con otras medicinas. Por lo tanto, no se recomienda utilizarlas sin antes consultar con tu médico.

Otras consideraciones

La presencia de prediabetes debe dar lugar a una evaluación de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. La prediabetes se asocia con un mayor riesgo de enfermedades del corazón y la circulación. El médico te cotejará el colesterol y los triglicéridos.

Aunque el tratamiento con estatinas puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, los estudios demuestran que los beneficios cardiovasculares y de mortalidad con las estatinas superan el riesgo de desarrollar diabetes. Por lo tanto, no se recomienda evitar ni suspender las estatinas por temor a este efecto adverso. Además del manejo agresivo del colesterol, es importantísimo tener la presión controlada, no fumar, controlar el peso, ejercitarse regularmente y tener un sueño adecuado.

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Los problemas de azúcar pueden causar acumulación de grasa en el hígado que puede llevar a cirrosis. Por esto, tu médico debe hacer pruebas para determinar si alguna evaluación adicional es necesaria.

La apnea obstructiva del sueño (OSA) es más común en la población obesa o sobrepeso y hay una correlación entre la duración del sueño y la progresión de prediabetes a diabetes. Tu médico puede considerar necesario hacerte esta prueba.

El exceso de peso conlleva múltiples complicaciones, además del azúcar. La pérdida de peso puede mitigar muchas de estas complicaciones.

La modificación del estilo de vida y el tratamiento del sobrepeso u obesidad son pilares fundamentales en el manejo de la prediabetes para disminuir la probabilidad de progresar a diabetes mellitus y desarrollar otras enfermedades asociadas.

Si tienes prediabetes, no la ignores. Toma acción ahora.