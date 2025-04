Preparación emocional: componente indispensable para correr una carrera o maratón

JAR: Me preocupa que la carrera comience a las 6:00 a.m. y nunca he entrenado en la mañana. ¿Me afectará esto?

FR: “Esto no te afectará. Tu respuesta fisiológica no va a cambiar. Tu respiración, pulso y otros [factores físicos] no van a variar por no haber dormido lo suficiente. ¡Recuerda siempre que estás listo!”.