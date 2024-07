Prepárate para el retiro

“El Pew Research Center dice que el 70 % de los hispanos no tienen ahorros para su retiro y estadísticas de AARP en Nueva York revelan que tres de cada cinco latinos mayores de 50 años están en riesgo de enfrentar pobreza en su vejez. Es un tema al que debemos prestar atención”, destacó la planificadora financiera y coach de vida Lizzy Santiago, fundadora de la empresa de mejoramiento profesional y personal YourBest U.

Consejos para los 20 años

A los 30 años

Entre los 40 y los 49

Entre los 50 y los 59

A los 60 años

Por último, ambas expertas enfatizaron en que cada mujer debe responsabilizarse de su futuro financiero. “Tener un hijo no es un plan de retiro. No puedes contar con que tus hijos te van a mantener porque eso no te va a garantizar un retiro digno”, expuso Tapia. “Conseguir esposo o pareja tampoco es un plan de retiro”.