¿Qué cantidad de estas proteínas animales se debe consumir diariamente?

De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los alimentos del grupo de las proteínas proveen nutrientes que son vitales para la salud. Dentro de este grupo se encuentran las carnes, las aves y los pescados, así como los granos, las nueces, las semillas, los huevos y productos procesados de soya.

Según describe la USDA, seleccionar una variedad de alimentos dentro de este grupo tiene importantes beneficios para la salud, además de ayudar a mantener al cuerpo funcionando óptimamente.

¿Qué cantidad de estos productos se debe consumir diariamente? Esto depende de la edad, el sexo y el nivel de actividad física de la persona, y puede variar entre 2 y 6 ½ onzas (o equivalentes de onzas) diarias. Quienes realizan actividad física pueden necesitar una cantidad mayor.

Lo ideal es que se consuma una variedad de estos alimentos en una dieta balanceada, por lo que la USDA señala que debe tomarse en cuenta que algunos de los productos dentro de este grupo son altos en grasas saturadas y colesterol, lo cual puede tener implicaciones en la salud.

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Carne

Conocida, también, como carne roja, incluye todo tipo de carne como, cerdo, cordero, ternera, cabra y otras.

Evita las carnes rojas, como carne de res, cerdo, cordero y cabra, y las carnes procesadas, como hot dogs, jamón, tocino, salchichas y algunos fiambres.

Si vas a consumir carne roja, escoge cortes magros o bajos en grasa.

Existe evidencia contundente que señala que una dieta baja en carnes, incluyendo las procesadas, se asocia a un menor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en adultos.

Ejemplos de porciones o equivalentes de onzas:

1 steak pequeño (filete de round steak o eye steak = 3 ½ a 4 onzas

1 hamburguesa magra = 2 a 3 onzas

Aves

Incluye la carne de pollo, pavo, pato, guinea y otras.

Come carne blanca (aves) que sea magra o baja en grasas. Evita comer la piel de estas.

Existe evidencia contundente que señala que una dieta baja en aves, incluyendo las procesadas, se asocia a un menor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en adultos.

Evita los cortes procesados que se utilizan para los sándwiches, ya que son curados, ahumados y procesados con químicos, además de ser altos en sodio.

Ejemplos de porciones o equivalentes de onzas:

½ pechuga de pollo pequeña = 3 onzas

½ codorniz = 4 onzas

Pescado

Para la población general, se recomienda un consumo de 8 onzas semanales de una variedad de pescados (y mariscos) que proveen un promedio de 250 mg diarios de EPA y DHA, ácidos grasos poliinsaturados asociados a una disminución de muertes cardíacas entre individuos con o sin enfermedad cardiovascular preexistente.

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Existe evidencia contundente que muestra que ingerir alimentos de este grupo está asociado a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y un riesgo reducido de obesidad.

Come pescado rico en ácidos grasos omega-3, como salmón, caballa, arenque, trucha, sardinas y atún blanco, aproximadamente dos veces a la semana.

Ejemplos de porciones o equivalentes de onzas:

1 lata de atún empacado en agua = 3 a 4 onzas

1 filete de salmón = 4 a 6 onzas