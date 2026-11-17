Hay hombres que no atienden adecuadamente su salud, ya sea por falta de tiempo, por descuido o porque no quieren mostrarse vulnerables ante el paso de los años y prefieren aparentar estar fuertes y vigorosos. Sin embargo, esta práctica atenta contra su bienestar y puede llevarlos a padecer enfermedades que, en muchos casos, son prevenibles.

Cuidar el cuerpo y la mente es responsabilidad de todos, y la verdadera fortaleza radica en la prevención integral: un cuidado que abarque todas las áreas importantes de la salud y el bienestar. En cuanto a la salud masculina, hay áreas que requieren especial atención. El doctor Alex Acosta Miranda, urólogo del Hospital UPR Dr. Federico Trilla, resaltó la importancia de que los hombres cuiden la salud de la próstata y la vejiga.

La próstata: una evaluación que no debe posponerse

Para prevenir o identificar tempranamente el cáncer de próstata, el doctor Acosta sugirió que los hombres se realicen un cernimiento anual a partir de los 50 años.

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“A esa edad (50 años) es que se realiza la prueba en sangre PSA para obtener información sobre la salud de la próstata. Eso, combinado con un examen rectal, nos da información sobre qué está pasando. En el caso de pacientes con familiares cercanos con cáncer de próstata, estos deben comenzar con cernimiento a partir de los 40 años porque tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata”, sostuvo el doctor Acosta Miranda, quien también es catedrático auxiliar de la sección de Urología del Departamento de Cirugía del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Acosta resaltó que el miedo a un diagnóstico inesperado no debe ser un disuasivo para acudir a los chequeos, especialmente cuando el cáncer de próstata es tratable.

“Se establece un plan de tratamiento que puede ir desde la observación en pacientes con enfermedad leve hasta tratamientos que requieran cirugía (regular o robótica), como la extirpación de la próstata. También puede ser radiación o terapia hormonal mediante medicamentos orales o inyectables. Estas herramientas también se pueden combinar. En raros casos, hablamos de quimioterapia para cáncer de próstata”, señaló.

Cáncer de vejiga y riñón

Una malignidad menos común, pero cuya incidencia ha aumentado tanto en hombres jóvenes como en pacientes mayores, es el cáncer de vejiga. Lo mismo ocurre con el cáncer de riñón. Ambos pueden detectarse durante los chequeos anuales.

“Este cáncer de vejiga se asocia a fumar y a ciertas exposiciones a químicos derivados del petróleo. Vemos personas que son hojalateros, estilistas y pintores que lo padecen. El cáncer de vejiga es bastante agresivo. La presentación inicial son trazas de sangre en los exámenes de orina de rutina, y eso nos enciende una bandera de alerta de que hay que hacer una evaluación del tracto urinario para descartar algún tipo de malignidad, tanto de cáncer de vejiga como de riñón”.

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Frecuentes las piedras en los riñones

Otro de los aspectos importantes a vigilar son los cálculos renales, conocidos como “piedras en los riñones”, una afección bastante común en la población.

“En Puerto Rico hay una alta incidencia de piedras. Esto se debe a múltiples factores, como los hereditarios, los problemas metabólicos y llevar una dieta alta en sal con poco consumo de agua. Esto, sumado al calor de Puerto Rico, puede llevar a la deshidratación y crear una combinación favorable para la formación de cálculos en los riñones”, explicó el galeno.

Salud sexual

Los hombres deben cuidar su salud general porque existen muchas enfermedades que pueden afectar su funcionamiento sexual.

“Nuestra población tiende a ser obesa; hay mucha incidencia de presión alta, diabetes, enfermedad coronaria y colesterol alto. Todo esto puede afectar la salud sexual masculina. Hay componentes importantes para que todo funcione bien: el hormonal, el vascular y el nervioso. Si tienes el colesterol alto, se tapan las arterias del corazón, de las piernas y las arterias que llevan sangre al pene, y eso puede ser una de las causas de la disfunción eréctil. También, en la medida en que la persona es más obesa, el cuerpo tiende a producir menos testosterona y eso puede afectar las erecciones. Además, los problemas nerviosos, ya sean discos herniados o nervios comprimidos, también influyen. Los pacientes diabéticos pueden desarrollar neuropatía en las piernas, manos y ojos, y también en los nervios encargados de transmitir los impulsos eléctricos para la erección”, detalló el urólogo.

Cuida tus huesos

El cirujano ortopeda Antonio M. Otero López, quien dirige la sección de Ortopedia del Hospital UPR Dr. Federico Trilla, sostuvo que los hombres deben acudir a un ortopeda desde jóvenes, especialmente si participan en deportes o programas de ejercicio, y entre los 20 y 30 años, etapa en la que se desarrollan los huesos y músculos al máximo.

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“En esa etapa es importante fortalecer esas áreas porque eventualmente van a perder densidad ósea, la fortaleza del hueso y la masa muscular”, explicó el Dr. Otero.

Aunque la osteoporosis es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres y ellas son quienes sufren mayormente fracturas de cadera, “todavía del 20 al 30 % de los hombres la padecen”.

Por su parte, “la osteoartritis sigue siendo prevalente en la mujer, pero el hombre suele descuidar su prevención, que incluye nutrición con suplementos adecuados como calcio, vitamina D, una dieta balanceada y minimizar el consumo de alcohol. Si lleva una vida sedentaria, eso aumenta el riesgo de fracturas en pacientes que tienen huesos debilitados”, dijo el especialista, quien también dirige el Programa de Residencia de Ortopedia del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.

Según Otero López, las fracturas más comunes en hombres suelen ser producto de accidentes automovilísticos, además de problemas de discos herniados. “También es muy común la rotura del manguito rotador, que es un grupo de músculos y tendones que estabilizan el hombro”, mencionó.

Otro de los principales peligros en la etapa adulta es el desbalance, el cual puede llevar a caídas y fracturas.

“Esto se debe atender temprano por medio de un otorrinolaringólogo. También hay que tener músculos fuertes para sostenerse y no caerse, y huesos fuertes para que, si se cae, no haya fractura. Uno de los mayores estimulantes es el ejercicio de resistencia de alta intensidad”, recomendó.

“Los hombres, desde la adolescencia, deben hacer ejercicio de resistencia apropiado para la edad para que tengan músculos y huesos fuertes. También es importante que, al hacer ejercicios o levantar pesas, mantengan una postura ergonómica y eviten pesos excesivos.

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Prioridad a la salud mental

Aunque el aspecto físico es vital para sentirse saludable, resulta igual de importante atender la salud mental, ya que ambas áreas se complementan.

Según el Dr. Jaime Torres Plata, psiquiatra de adultos del Hospital UPR Dr. Federico Trilla, los hombres deben dejar a un lado el miedo al qué dirán y evaluar su estado psicológico a tiempo.

“En la cultura latina, los hombres tienden a ser menos expresivos en sus emociones y pensamientos, lo que puede tener efectos conductuales, y eso siempre es un reto. Muchas veces no atienden esa parte de la salud y la canalizan incorrectamente a través de actividades que los ponen en riesgo, como el consumo excesivo de sustancias lícitas e ilícitas y otras conductas de riesgo”, expuso el psiquiatra.

Si bien evaluar el estado mental es importante, se vuelve imprescindible cuando el paciente presenta ansiedad, cambios en el estado de ánimo o posibles estados depresivos. Existen señales que alertan de la necesidad de evaluación psicológica.

“Todos los seres humanos somos emocionales, pero hay que observar cuando el estado de ánimo —ya sea ansiedad o depresión— se torna constante y empieza a afectar distintas áreas como las relaciones de pareja, familiares, amistades o el trabajo. Cuando no ejecutas como debes, cuando cambia el apetito, el sueño o aparece sensación de desgano, debes identificar: ‘este no soy yo’”, recomendó.

Al principio, puede haber disfunción en actividades diarias como el apetito y el sueño, y luego manifestarse en irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, aislamiento y pérdida de interés en actividades placenteras.

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“Todo estado de ánimo que persista y no sea atendido puede tener peligrosidad, y más si lleva a un aumento en el consumo de alcohol”, advirtió.

El psiquiatra afirmó que el impacto de la inestabilidad mental es directo en el cuerpo y el bienestar físico.

“Nuestro cuerpo responde a nuestros pensamientos. Un hombre entre 35 y 55 años, que ya ha acumulado enfermedades crónicas como obesidad, colesterol alto, hipertensión o diabetes, cuando no hay un estado de ánimo debidamente tratado, está en un modo de estrés continuo. Esto altera las hormonas y funciones metabólicas. También hay evidencia de que los trastornos de salud mental no tratados tienen impacto en el sistema inmunológico”, detalló.

Por tanto, además de la evaluación con profesionales de la conducta humana, aconsejó realizar actividades que produzcan satisfacción, “que te conecten contigo mismo y te ayuden a lograr un balance interno. Debes rodearte de personas que aporten tranquilidad y evitar hábitos que alteren el sueño, una alimentación pobre y el uso de sustancias lícitas e ilícitas”, puntualizó.