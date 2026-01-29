Salud mental: tu propósito primordial del nuevo año

Estás en ese momento del año en el que la voluntad para mejorar el estilo de vida está más latente que nunca.

Procura que como parte de esas resoluciones que escribes en una nota de tu teléfono o que anotas en ese papel que pegas en la nevera se encuentre el propósito de mejorar tu salud mental.

Para la psicóloga clínica Vilmania Mambrú Tavarez, la salud mental debe ocupar el primer lugar en nuestra lista de propósitos.

“Este año que recién comienza, como meta número uno del año deberá ser atender la salud mental. No se trata de una consigna vacía ni de una moda pasajera, sino de una respuesta urgente a un contexto social que ha dejado profundas marcas emocionales en la población puertorriqueña”, explicó la profesional de la salud mental.

PUBLICIDAD

Y es que, según comentó, durante el año que culminó, Puerto Rico vivió situaciones altamente estresantes que impactaron la salud emocional colectiva, enfrentando muchas situaciones que afectaron su salud de diversas maneras. Entre ellas, mencionó la pérdida de empleos por cierres de negocios, familias devastadas por la violencia, menores enfrentando procesos judiciales que conmovieron al país y casos estremecedores de niños asesinados por padres con problemas de salud mental. Para ella se trata de realidades que no pueden ignorarse ni minimizarse.

Ante este panorama, la psicóloga subrayó que la salud mental dejó de ser un asunto secundario para convertirse en una prioridad esencial.

“La salud mental ya no es un tema secundario, sino que se ha convertido en un propósito vital, social y global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales han aumentado significativamente en la última década y han afectado tanto a jóvenes como a adultos. Por lo que, en este momento, atender la salud mental en un mundo en el cual todos estamos como si estuviésemos viviendo en un carro de alta velocidad, lidiar con nuestras emociones y nuestros pensamientos es un asunto urgente y necesario”, explicó.

En la actualidad, las personas viven inmersas en un ritmo acelerado que exige productividad constante, respuestas inmediatas y una aparente fortaleza emocional permanente. Algo que según Mambrú Tavarez se traduce en que “hoy vivimos como si estuviésemos en un carro de alta velocidad”. En ese contexto, atender las emociones y pensamientos no es un lujo, sino una necesidad urgente, porque “lidiar con nuestras emociones y nuestros pensamientos es un asunto urgente y necesario”.

PUBLICIDAD

La evidencia científica respalda esta realidad. La psicóloga destacó que existe vasta literatura que confirma el aumento global del estrés, la ansiedad y el burnout, impulsados por jornadas de trabajo interminables, presión social constante e inestabilidad económica. Estos factores han hecho que la salud mental se convierta en un eje central del bienestar integral.

Incluso a nivel estadístico, el tema ha cobrado mayor relevancia. Mambrú Tavarez señaló que la American Psychiatric Association informó que, de cara a 2026, más de uno de cada tres estadounidenses planea establecer propósitos relacionados con la salud mental. Para ella, esto confirma que estamos frente a un cambio de conciencia colectiva.

“En este momento, atender la salud mental ya no es opcional para cada uno de nosotros. Sino que es una prioridad básica que nos ayuda a mantener el equilibrio emocional y la calidad de vida. Este año es crucial para la población puertorriqueña, ya que requiere un mayor equilibrio emocional para prevenir trastornos psicológicos y para mejorar la calidad de vida. La evidencia científica y la conciencia social convergen en este cambio. El cambio de vida en este nuevo año nos requiere estar más consciente si queremos un futuro más saludable. Cuidar la mente es cuidar nuestra vida”, recalcó la experta.

Ante grandes retos

Uno de los mayores desafíos al comenzar un nuevo año es reconocer cuándo necesitamos detenernos y pedir ayuda. Muchas personas normalizan el cansancio emocional o lo confunden con falta de disciplina. Sin embargo, la psicóloga clínica identificó señales claras que no deben pasarse por alto.

PUBLICIDAD

Entre las más comunes se encuentran “los sentimientos de tristeza o desánimo”, así como “pensamientos confusos o una capacidad reducida de concentración”. A esto se suman “preocupaciones o miedos excesivos, sentimientos intensos de culpa, cansancio extremo, baja energía o problemas de sueño”. Otra señal importante es el aislamiento.

La psicóloga advirtió que “alejarse de amistades y de las actividades que comúnmente hacía” puede ser un indicio de que algo no está bien emocionalmente. También mencionó la presencia de “ideas negativas sobre su persona”, un diálogo interno crítico que suele pasar desapercibido, pero que deteriora la autoestima.

“Reconocer estas señales no es debilidad; es un acto de autocuidado y responsabilidad personal”, dijo con especial énfasis.

Pequeños cambios, grandes resultados

Cuidar la salud mental no implica transformaciones radicales, sino la integración de hábitos cotidianos sostenibles. Mambrú Tavarez destacó que el movimiento físico es una herramienta poderosa y accesible. “Caminar 30 minutos diariamente mejora el estado de ánimo”, sugirió.

La alimentación y la hidratación también son fundamentales. Según explicó, alimentarse de forma balanceada y tomar suficiente agua aumenta la energía y contribuye al bienestar general. Dormir entre siete y nueve horas, establecer horarios regulares de descanso y limitar la cafeína y el alcohol son prácticas que impactan directamente el estado emocional.

El descanso digital es otro aspecto clave. La experta recomendó apartarse de todo lo que sea tecnológico una hora antes de acostarse, ya que el uso excesivo de dispositivos interfiere con el sueño y la regulación emocional.

Incluso, el entorno físico influye en la mente. “Tener un espacio despejado organiza y calma tu mente”, afirmó.

PUBLICIDAD

Y, quizás, uno de los hábitos más importantes, aunque menos practicados, es la autocompasión: “trátate con amabilidad y no te critiques”.

Establecer metas pequeñas, dividir tareas grandes y practicar la atención plena mediante la meditación y la respiración profunda son estrategias que facilitan el manejo del estrés. Escribir un diario también resulta útil para procesar pensamientos y emociones, al igual que cuestionar el diálogo interno negativo.

Cómo comenzar el año con mayor claridad emocional

Para integrar la salud mental a la vida diaria, la psicóloga clínica Vilmania Mambrú Tavarez propuso ejercicios accesibles que pueden incorporarse desde ahora. Entre ellos mencionó los siguientes:

Practicar respiración profunda, la meditación y el mindfulness, así como la actividad física regular, ya sea caminar, practicar yoga o realizar ejercicios de bajo impacto.

La gratitud, llevada a un diario, y la conexión con la naturaleza también forman parte de estas prácticas.

Realizar actividades placenteras como pintar, bordar, cantar, escribir o crear permite liberar emociones y reconectar con uno mismo.

En el plano físico, la especialista aclaró que no se requiere intensidad extrema. “No necesitas invertir largas horas”, explicó, ya que las “rutinas cortas de movimientos diarios liberan la tensión y mejoran el ánimo”. La clave está en disfrutar la actividad y mantener la constancia.

Establecer límites sin culpa. La psicóloga señaló que esto requiere autoconocimiento, comunicación asertiva y firmeza. “Decir ‘no’ es autocuidado”, afirmó, y añadió que la resistencia de los demás no debe interpretarse como un fracaso personal.

Evitar el aislamiento, las expectativas poco realistas, descuidar el cuerpo, mantener un diálogo interno crítico y el uso excesivo de la tecnología.

Integrar hábitos diarios, practicar la autocompasión, fortalecer las conexiones sociales, cuidar el sueño, manejar el estrés y encontrar un propósito de vida.