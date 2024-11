Ser cuidador: un acto de amor que debemos reconocer

Cuidar de una persona puede ser gratificante y traer muchas recompensas, pero, del mismo modo, puede ser difícil, agotador y estresante. A menudo, los familiares que cuidan de un adulto mayor no se identifican como cuidadores. Un cuidador es quien brinda asistencia y apoyo a alguien que necesita ayuda con sus actividades diarias debido a una enfermedad, discapacidad o envejecimiento. Generalmente, los cuidadores son familiares o amigos, pero, también, pueden ser profesionales contratados, y su rol es esencial para el bienestar de la persona a la que cuidan.

Para muchos cuidadores, cuidar de un ser querido los hace sentir bien y hasta fortalece la relación con la persona que están cuidando. Sin embargo, las exigencias del cuidado también pueden causar estrés físico y emocional. Es normal sentirse solo, frustrado, agotado o triste, lo que te puede llevar a descuidar tu salud y bienestar. Si no te cuidas a ti mismo, no estarás en posición de cuidar a tus seres queridos.

1. Forma tu propio equipo: Pide ayuda; no hagas todo solo. Sé honesto con tu entorno, si no puedes solo y necesitas ayuda, ¡pídela!

2. Sé realista: Lamentarte, culparte o presionarte, no te ayudará ni a ti ni a la persona a la que cuidas. Recuerda que, si necesitas cambiar el plan, hazlo cuando sea necesario.

5. Cuida de ti mismo: Aunque pienses que no tienes tiempo, es importante que te cuides. Mantén buenos hábitos de alimentación, sueño y actividad física para tener una actitud positiva. Cuidar de ti es importante.

1. Haz un plan: Incluye las necesidades inmediatas del paciente y cómo atenderlas, en caso de que no puedas estar un día. Si no tienes a nadie que te ayude, no te preocupes; existen entidades que pueden asistirte sin costo alguno.