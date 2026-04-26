Síndrome de manos, pies y boca: lo que los padres deben saber
Con hidratación, control del dolor y cuidados en casa, la mayoría de los niños se recuperan sin complicaciones
26 de abril de 2026 - 12:00 AM
26 de abril de 2026 - 12:00 AM
El síndrome de manos, pies y boca es una infección viral común en la infancia, especialmente en niños menores de 5 años. Aunque puede preocupar por su apariencia, generalmente es una enfermedad leve que se resuelve por sí sola en pocos días.
Es provocado principalmente por el virus coxsackie y otros enterovirus.
Se transmite fácilmente a través de la saliva, las secreciones nasales, el líquido de las ampollas de la piel y las heces; por eso es común en guarderías y escuelas.
Los síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 días después del contagio e incluyen:
La enfermedad suele durar entre 7 y 10 días y puede presentarse así:
El niño es más contagioso durante los primeros días, aunque el virus puede eliminarse en las heces durante varias semanas.
No existe un tratamiento específico, ya que es una infección viral. El manejo es sintomático y consiste en:
El síndrome de manos, pies y boca suele ser benigno y autolimitado. Con hidratación, control del dolor y cuidados en casa, la mayoría de los niños se recuperan sin complicaciones.
El autor es pediatra y miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Para información, llama al 787-999-0889 o escribe a centropediatricopaseosgjt@gmail.com.
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