Síndrome de manos, pies y boca: lo que los padres deben saber

El síndrome de manos, pies y boca es una infección viral común en la infancia, especialmente en niños menores de 5 años. Aunque puede preocupar por su apariencia, generalmente es una enfermedad leve que se resuelve por sí sola en pocos días.

¿Qué lo causa?

Es provocado principalmente por el virus coxsackie y otros enterovirus.

Se transmite fácilmente a través de la saliva, las secreciones nasales, el líquido de las ampollas de la piel y las heces; por eso es común en guarderías y escuelas.

Síntomas más frecuentes

Los síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 días después del contagio e incluyen:

Fiebre leve

Malestar general

Disminución del apetito

Dolor de garganta

Llagas dolorosas dentro de la boca

Erupción con ampollas en manos y pies

A veces lesiones en glúteos o piernas

Algunos niños también pueden presentar irritabilidad, babeo o molestias abdominales leves

¿Cuánto dura?

La enfermedad suele durar entre 7 y 10 días y puede presentarse así:

Fiebre: 1 a 2 días

Llagas en la boca: 5 a 7 días

Erupción en piel: hasta 10 días

El niño es más contagioso durante los primeros días, aunque el virus puede eliminarse en las heces durante varias semanas.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico, ya que es una infección viral. El manejo es sintomático y consiste en:

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Acetaminofén o ibuprofeno para fiebre y dolor Ofrecer líquidos fríos Evitar alimentos ácidos o salados Mantener buena hidratación Lavado frecuente de manos Los antibióticos no están indicados

¿Cuándo debes consultar al pediatra?

El niño no quiere bebe líquidos

Orina menos de lo habitual.

Fiebre por más de 3 días

Dolor intenso en la boca

Mucho decaimiento

Vómitos persistentes

Medidas de prevención

Lavado de manos frecuente No compartir utensilios Desinfectar superficies Evitar contacto cercano durante la fase aguda

El síndrome de manos, pies y boca suele ser benigno y autolimitado. Con hidratación, control del dolor y cuidados en casa, la mayoría de los niños se recuperan sin complicaciones.