¿Te estresa la incertidumbre?

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prolongados de estrés, preocupación e incertidumbre pueden activar en el cerebro ciertos circuitos asociados a la supervivencia que mantienen al ser humano en modo de alerta constante, aunque no haya una amenaza real.","type":"text"},{"_id":"PTX3J2ID5VHFJGPYDB7B66BHNA","additional_properties":{},"content":"Esto genera dificultad para concentrarse, ansiedad constante, pensamientos catastróficos, irritabilidad, cambios de humor repentinos, sensación de inseguridad persistente y problemas para relajarse y conciliar el sueño.","type":"text"},{"_id":"NXD5AX2YE5BXZGVGLNYO3NB4SA","additional_properties":{},"content":"Incluso aquellos que viven en estado de hipervigilancia llegan a experimentar síntomas físicos como taquicardia, fatiga crónica, hipersensibilidad sensorial y tensión muscular crónica, a consecuencia de la activación persistente del sistema nervioso simpático.","type":"text"},{"_id":"K33HR46OSZETTO5PT53UPRUXEQ","additional_properties":{},"content":"La psicóloga clínica Joanie Morales Santiago explicó que “estamos expuestos a tanta incertidumbre, desde cambios en nuestro mundo, la crisis económica, los fenómenos naturales y las enfermedades y situaciones que nos hacen sentir amenazados constantemente”.","type":"text"},{"_id":"ORRNTFZM4VCDRIBSN3SOD7UB6M","additional_properties":{},"content":"“Esto le va dando información al cerebro y activando ciertos circuitos asociados a la supervivencia. 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Esto se debe a que “el cerebro empieza a generar esa respuesta de lo ya vivido y a llevarla al futuro como algo que va a suceder”.","type":"text"},{"_id":"VW7G3UBVENAZPA2FOHRAXCPWYI","additional_properties":{},"content":"“A largo plazo, esa incertidumbre sigue aumentando, activando todo lo que está relacionado con la amenaza. Por ello, la persona se pone ansiosa, no sabe qué hacer y sus recursos económicos siguen bajando porque hay que comprar gasolina para la planta; de este modo, la preocupación se sigue acentuando”, admitió.","type":"text"},{"_id":"WF53A26QYJDJ7I56PPHGU4W4ZY","additional_properties":{},"content":"“A veces, el cerebro sufre porque no sabe; la información que tiene es que todo está mal y va a seguir mal. Ahí se manifiesta un concepto que se conoce como la desesperanza, porque la persona lleva tanto tiempo en esa situación que entra en un modo de sobrevivencia, y esa desesperanza pasa a formar parte de la reacción emocional”, alertó.","type":"text"},{"_id":"OF3AH64Y2FDOTFACFLN4MRVSBY","additional_properties":{},"content":"Cuándo buscar ayuda profesional","level":2,"type":"header"},{"_id":"FAVNDGXO3NEFVAQX42GU7K5JFU","additional_properties":{},"content":"Según la psicóloga clínica, es importante identificar las señales que estén afectando las funciones neurovegetativas, como el estado de alerta constante, problemas para dormir y concentrarse, fatiga mental, ansiedad general, poca tolerancia a situaciones menores, entre otras.","type":"text"},{"_id":"CPHI4KXFRBFW5JJUQBSCDNM6E4","additional_properties":{},"content":"“Si tengo una preocupación y llevo dos o tres noches sin dormir, ya me está dando un aviso de que no estoy pudiendo resolver la situación. 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Es hacerse la pregunta desde lo positivo o ver qué enseñanza trae esto”.","type":"text"},{"_id":"A3NSRVV44BHJTLRELBN563FD2I","additional_properties":{},"content":"Igualmente, se aconseja aceptar la incomodidad y reconocer que no todo está bajo nuestro control.","type":"text"},{"_id":"FWX6ZO44ARBIPBVENQL6EGR3DQ","additional_properties":{},"content":"“A veces se piensa que tener control es resolverlo todo, pero realmente no es así. Aceptar que no se tiene el control de muchas cosas nos libera de la exigencia de que todo esté perfecto. Es aceptar lo que se está sintiendo y reconocer que algunas cosas pueden controlarse y otras no”, reveló.","type":"text"},{"_id":"YLMIOHTBYBFKPGBEIPNE7EFJPA","additional_properties":{},"content":"Otra recomendación es cambiar el foco de control, dividiendo las situaciones que afectan. Es decir, enfocarse en los aspectos que sí pueden resolverse y no mirar el problema como un todo abrumador.","type":"text"},{"_id":"GOXO7VDXNZFKRCM3Z2B7XYOU34","additional_properties":{},"content":"Asimismo, sugirió “estar en el aquí y en el ahora, porque la incertidumbre está muy asociada con el pensamiento proyectado hacia el futuro”.","type":"text"},{"_id":"VOUVDWBUJFE63DTICNFGNS5JEQ","additional_properties":{},"content":"“Creo que el concepto de <i>mindfulness</i> ayuda a que el cerebro pueda reconocer este momento: ‘Estoy aquí, hoy, ahora’. 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