Tu salud oral depende de ti

El personal dental solo no puede ayudarnos a tener esa sana salud oral por mucho tiempo, si no ponemos de nuestra parte. La boca es un área viva donde se restauran los dientes y las encías, pero, si no seguimos el mantenimiento, en poco tiempo, podemos tener caries y enfermedad periodontal nuevamente. Las prótesis y los implantes también se deterioran con la falta de mantenimiento. Las enfermedades de la boca tienden a ser crónicas como la diabetes, la presión alta y las enfermedades del corazón. Si nos arreglamos los dientes no quiere decir que, en poco tiempo, no se rompan o desarrollen enfermedades. Por esto, hay que cuidarnos. Una dieta baja en azúcar y evitar hábitos dañinos, tales como fumar, comerse las uñas y masticar objetos excesivamente duros, como hielo, huesos y otros, también son parte de nuestras herramientas para ayudarnos a mantener una sana salud oral. Tener una mordida adecuada y alineada también es otra manera de evitar el deterioro de los dientes y las encías.