La reconocida presentadora y productora de televisión y de contenido digital, empresaria, motivadora y directora nacional de Miss Universe Puerto Rico —quien también es madre y esposa— confesó que la clave en su vida es buscar ese balance y también priorizar su salud en todos los aspectos.

“Para mí, el bienestar tiene que ver con la palabra armonía. Me gusta saber que mi salud física está bien, que mi salud emocional y mental están bien, y pienso que esto incluye también la salud financiera. En general, todos los componentes que pudieran afectarme negativamente deben estar, de alguna manera, en armonía y eso, cada vez, es más retante”, reconoció la presentadora de 44 años.

Yizette cuida a diario su salud física. Es algo que hace con conciencia, siempre optando por crear hábitos saludables.

“Básicamente, lo que busco es estar en un nivel de conciencia, saber que estoy atendiendo mi cuerpo y mi mente. No significa que uno no va a tener enfermedades, pero sí, las puedes atender y siempre buscar esa condición más óptima en la que puedas estar. Se puede vivir con afecciones y estar en armonía”, aseguró.

PUBLICIDAD

Según la motivadora, quien se autoproclama como “optimista compulsiva”, el aspecto emocional en su vida es fundamental para su bienestar.

“La salud mental para mí es prioridad. Creo que ese es el centro de todo. Siempre busco sentirme plena, sentirme en paz, sentirme satisfecha; tener más áreas de mi vida que me satisfagan”, dijo. “La persona promedio tiene demasiadas insatisfacciones. No nos atendemos la parte física, no nos atendemos la parte mental, nuestros núcleos se ven afectados, así como nuestro trabajo. Vivimos el día con muchas insatisfacciones”, describió la comunicadora.

¿Cuál es su secreto?

En la vida de Yizette Cifredo no hay ninguna receta que no se pueda revelar. La clave, aseguró, está en la su pasión por la “armonía”, en la disciplina y en tener sus pies sobre la tierra.

“De lunes a viernes, me levanto a las 4:00 a.m. y la razón es porque esas son dos horas mías, que utilizo para hacer ejercicio y para planificar. Es mi momento creativo; escribo o me organizo con los temas del día. Es un tiempo [en el] que mi hija y mi esposo están durmiendo y la ciudad entera está durmiendo, y me ayuda a aterrizar, a conectar con lo que necesito, con lo que tengo”, reflexionó la empresaria, quien, a través de su empresa Brío 27, LLC, lidera proyectos de impacto social.

Ese espacio para ejercitarse no lo ve como una obligación sino como un medio para sentirse bien y brindarle a su cuerpo lo necesario para un funcionamiento adecuado.

“Hacer ejercicio para mí es mover el cuerpo, sentirme que estoy haciéndole bien a mi cuerpo”, sostuvo la motivadora, quien confesó que duerme aproximadamente seis horas al día, lo que entiende que es un “área de oportunidad” para mejorar, aunque afirmó sentirse bien con ese periodo de sueño.

PUBLICIDAD

En términos de su alimentación, Yizette busca estar siempre consciente de su nutrición. “Trato de trabajar con una dieta consciente, no sé si lo logro, y quiero ser honesta porque me gustan los chocolates. Pero sí, intento estar consciente de que estoy alimentándome, que estoy consumiendo nutrientes. Trato de estar consciente de lo que estoy ingiriendo y ando con mi candungo de agua todo el día”.

Más allá de todo lo que hace para su propósito de salud y bienestar, afirmó que lo más importante es ‘’pensar en uno mismo y cuidarse para que todo los aspectos de nuestra vida puedan fluir en armonía’'.

“Creo que algo bien importante que se nos olvida es priorizarnos. Yo creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, estamos bien educados, pero vivimos con un ajoro, tan brutal, que para la persona promedio las 24 horas no dan. Nos comprometemos más de lo que podemos y se nos olvida priorizarnos. Nos acordamos cuando nos duele algo”, explicó la también coach de vida y valores en el Centro Gaviota y en Coaching By Values de CBV.

Así las cosas, divertirse, reír, pasarla bien, estar tranquila, mirar hacia lo lejos… complementan la filosofía de armonía consciente de Yizette.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.

Créditos:

Fotos: Daniel Guilliani

Asistente: Ana Delia De Iturrondo

Estilismo: Edgar Ramos

Vestido: Ángel Guzmán

Maquillaje y cabello: Adriel Ortiz