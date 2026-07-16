10 “gadgets” que no pueden faltar en la mochila
Una guía para invertir de forma inteligente en la tecnología que ahorra tiempo, evita frustraciones y acompaña a tus hijos en su proceso de formación educativa
16 de julio de 2026 - 12:00 AM
16 de julio de 2026 - 12:00 AM
Cada año, el regreso a clases se siente igual: gomas, lápices, libretas... y una lista de tecnología que crece más rápido que los precios de los uniformes. La diferencia es que hoy la tecnología correcta no es un lujo, es una herramienta que le ahorra tiempo, frustración y dinero a toda la familia, ya sea que tengas un nene en kínder, una hija en escuela intermedia o un hijo terminando el bachillerato en la universidad.
En esta guía, seleccioné los 10 gadgets indispensables para este ciclo escolar, junto a un recurso de inteligencia artificial que transformará la manera de estudiar.
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1. Tableta educativa para los más pequeños (kínder a cuarto grado)
Para estudiantes de primaria, una tableta resistente con control parental integrado es mucho más práctica y segura que un teléfono celular. Las tabletas diseñadas específicamente para niños vienen con controles de tiempo de pantalla, contenido educativo filtrado por edad y una funda que sobrevive a las caídas diarias.
2. Laptop liviana y económica (escuela intermedia y superior)
A partir de sexto grado, los proyectos, las presentaciones y las plataformas escolares (Google Classroom, Canvas, etc.) exigen una laptop. Para este nivel, lo importante es que sea liviana, que la batería aguante el día completo y que no se ponga lenta con varias pestañas abiertas.
3. Laptop de mayor potencia (estudiantes universitarios)
En la universidad, las exigencias cambian. Hay trabajos de investigación, videollamadas largas, hojas de cálculo pesadas y, dependiendo de la carrera, programas de diseño, edición o programación. Aquí sí vale la pena invertir un poco más, porque este equipo, probablemente, acompañará al estudiante los cuatro (o más) años de carrera.
4. Batería portátil para el celular
Entre las clases, las apps del salón, la cámara para tomarle foto a la pizarra y las notificaciones, el celular se queda sin batería justo cuando más se necesita. Una batería portátil resuelve ese problema sin depender de buscar un enchufe libre en la cafetería o la biblioteca.
5. Disco duro externo: ¿SSD o HDD?
Aquí es donde muchos padres (y estudiantes) se confunden, así que vamos a aclararlo bien porque afecta directamente cuánto vas a pagar y qué tan bien te va a servir el disco.
6. Audífonos con cancelación de ruido
Ya sea para una clase virtual, para estudiar en la sala mientras el resto de la familia ve televisión o para concentrarse en la biblioteca de la universidad, unos buenos audífonos marcan la diferencia entre una hora productiva y una de distracciones.
7. Combo de mouse y teclado inalámbrico compacto
El touchpad de la laptop funciona, pero para escribir trabajos largos, hacer hojas de cálculo o ser más productivo, un teclado y mouse inalámbricos compactos hacen un cambio notable.
8. Webcam HD externa con micrófono integrado
Muchos cursos universitarios —y hasta reuniones de proyecto en grupo— se realizan por Zoom o Google Meet. Una webcam externa mejora la imagen y, más importante aún, el audio.
9. Monitor portátil USB-C (segunda pantalla)
Es útil para estudiantes universitarios que investigan, escriben trabajos largos o programan. Tener dos pantallas —la laptop y un monitor portátil liviano— reduce el tiempo perdido cambiando entre ventanas y hace que estudiar (o trabajar en un proyecto) se sienta menos agotador.
10. Organizador de cables y mochila con puerto de carga USB
Entre el cargador de la laptop, el cable del celular, los audífonos y el power bank, la mochila tiene tantos cables como una oficina. Una mochila con compartimento acolchado para laptop y puerto de carga USB integrado lo resuelve y protege el equipo de golpes.
11. BONO: Suscripción a inteligencia artificial
Este último punto no es un aparato, pero en el 2026 se ha convertido en una herramienta de estudio tan común como una calculadora: una suscripción a una plataforma de inteligencia artificial como Chat GPT o Google Gemini.
Las opciones disponibles:
No hace falta comprarlo todo de una vez. Si tuviera que priorizar con el presupuesto de una familia promedio en Puerto Rico, empezaría por la laptop o tableta (según la edad), seguido de la batería portátil y los audífonos, que son los gadgets que más se usan a diario. El disco SSD, el monitor portátil y la suscripción de IA pueden esperar a que el presupuesto lo permita, especialmente para los estudiantes universitarios que más los van a aprovechar.
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El autor es Obed Borrero Nogueras de Virtualizate.net. Comunícate al 787-775-1234 o síguelo en las redes sociales como virtualizate.
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