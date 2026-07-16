Aprovecha los días de compras sin IVU
Una oportunidad para aliviar el bolsillo y realizar compras más estratégicas
16 de julio de 2026 - 12:00 AM
16 de julio de 2026 - 12:00 AM
El Departamento de Hacienda estableció los dos periodos libres de IVU para el año fiscal 2026-2027:
Primer periodo:
Segundo periodo:
Uniformes escolares: el término uniforme escolar significa aquel vestuario que está específicamente requerido por la institución educativa para ser utilizado por los estudiantes de la misma, y que no puede tener un uso general o continuo fuera de la escuela para sustituir ropa ordinaria.
Además, se consideran uniforme escolar aquellas piezas de ropa y calzado que complementen una o más piezas del uniforme, conforme a los requisitos específicos de la entidad educativa.
Materiales escolares:
Materiales escolares de arte o de música y materiales escolares instructivos:
Materiales instructivos y medios:
Fuente: Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-11 del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
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