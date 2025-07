Cómo preparar a tus hijos para volver a clases

Volver a clases puede traer muchas emociones mezcladas: emoción, nervios, hasta un poco de miedo… ¡y no solo para los niños y jóvenes!

Fuentes: Bettina Hohnen y Jane Guilmore, Psychologists’ tips: preparing children for return to school (The Guardian, 2020); https://news.miami.edu; https://newstoryschools.com; https://oxfordlearning.com; https://lifemoreextraordinary.com; https://healthcenter.indiana.edu; https://www.bestcolleges.com