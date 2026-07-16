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UPR: donde el talento de Puerto Rico define su futuro

Durante más de 120 años, ha sido uno de los principales motores de movilidad social, conocimiento, investigación, innovación y servicio público de la isla

16 de julio de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Tu talento tiene un lugar. Tu futuro está en la UPR. (Suministrada)

Elegir una universidad es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Va mucho más allá de seleccionar una profesión: significa abrirse a nuevas oportunidades, descubrir talentos y adquirir las herramientas necesarias para transformar vida, familia y comunidad.

Durante más de 120 años, la Universidad de Puerto Rico ha sido uno de los principales motores de movilidad social, conocimiento, investigación, innovación y servicio público de nuestra isla. Miles de profesionales que hoy lideran empresas, escuelas, hospitales, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y proyectos científicos en Puerto Rico y a través del mundo, iniciaron y recorrieron su trayectoria académica en alguno de los 11 recintos de la UPR.

Hoy, esa misión cobra mayor vigencia. La Universidad de Puerto Rico responde a las aspiraciones de una nueva generación y a las necesidades de una sociedad en constante transformación. Ha fortalecido los procesos de admisión, ampliando las oportunidades de acceso, promoviendo nuevas modalidades de enseñanza e impulsando iniciativas académicas, industriales y de negocio, científicas y comunitarias vinculadas con los mayores retos de Puerto Rico y del mundo.

Su compromiso es claro: ofrecer una educación pública de excelencia, accesible y pertinente, que prepare a sus estudiantes para innovar, liderar y servir con propósito.

Como parte de ese compromiso, celebrará el UPR Fest 2026, un encuentro sin precedentes que reunirá, en un mismo espacio, a los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico para presentar la riqueza académica, cultural, científica, deportiva y estudiantil que distingue al sistema universitario.

Será una oportunidad para que estudiantes y familias conozcan su oferta académica, reciban orientación sobre ayudas económicas, completen la solicitud de asistencia económica federal requerida conocida como FAFSA y descubran cuál de sus recintos responde mejor a sus intereses, talentos y aspiraciones.

Más que una feria educativa, el UPR Fest será una invitación a experimentar muchos aspectos de la Universidad antes de comenzar la vida universitaria. Los participantes podrán conocer sobre oportunidades, informarse sobre distintas áreas de estudio e imaginar el futuro que pueden construir desde la UPR. “Porque somos su Universidad”.

En la UPR saben que el talento existe en cada pueblo, escuela y comunidad de la isla. Su responsabilidad es abrir puertas, reducir barreras y acompañar a quienes ven en la educación el camino para transformar sus vidas y contribuir al bienestar colectivo.

Si estás considerando tu próximo paso académico, este es el momento. Solicita admisión a la Universidad de Puerto Rico y participa del UPR Fest 2026.

Tu talento tiene un lugar. Tu futuro está en la UPR.

Te esperan en el UPR Fest 2026.

Regístrate en: https://linktr.ee/AdmisionesUPR

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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