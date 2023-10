Es un día en el que se esperan globos, bizcocho, regalos y sonrisas. Sin embargo, ni siempre, ni todos sienten la misma emoción para celebrar una nueva vuelta al sol.

De acuerdo con la psicóloga clínica y pasada presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), la doctora Patricia Landers Santiago, todo el mundo tiene el derecho de expresar lo que quiere para el día de su cumpleaños. “No es un estándar que todos quieren globos, pastel y música”, subrayó.

No obstante, la psicóloga reconoció que las fechas significativas donde se conmemora algo, son días que, culturalmente hablando, tienen una connotación mayor que el resto de los días. “Cuando se conmemora añadir un año más de vida, muchas personas crean ciertas expectativas de que tiene que ser un día extraordinario. Se centran en el número de felicitaciones, regalos y esto lo vemos desde los niños hasta los adultos mayores. Es una combinación de lo que significa el día y lo que culturalmente le hemos añadido: comprar, regalar, complacer”, explicó.

PUBLICIDAD

A su vez, según la especialista en salud mental, es una conmemoración que les hace caer en tiempo de dónde están ubicados en su etapa, se cuestionan que ya pasó un año más y qué hicieron en ese año. Por ejemplo, cuestionarse si son felices o si han alcanzado los objetivos trazados. “En esa fecha, tendemos a detenernos y hacer reflexiones que, a veces, no se hacen en otro momento, por lo ocupados que estamos en el día a día”, explicó.

Ciertamente, cuando se hace esa reflexión, las personas pueden experimentar experiencias positivas, pero, también se presentan otras que no les gustan, como cosas que hicieron, errores que se cometieron o personas que ya no están. “Todas estas cosas son parte de ese proceso de reflexión y, cuando se crean expectativas y no se cumplen, vienen las frustraciones, las decepciones y se afecta el estado de ánimo”, sostuvo la psicóloga. Incluso se pueden despertar sentimientos de ansiedad y culpa.

Al mismo tiempo, aclaró que esta “tristeza de cumpleaños” puede experimentarse en las distintas etapas de la vida, y en todas, está atada a las expectativas de la sociedad. “Puede pasar en edades tempranas (niños y adolescentes), por el crecimiento y la etapa siguiente para la que no se sienten preparados o porque piensen que se va a esperar más de ellos; igual en los jóvenes universitarios, por lo que la sociedad les ha asignado a cada una de esas etapas”, afirmó.

La manera de identificar que este episodio de tristeza va más allá, es observar si pasa después del cumpleaños o si hay un patrón, porque puede ser que esa fecha despierta algún asunto no resulto. Se debe evaluar si afecta el funcionamiento, la duración y la intensidad. “Si todos los años es un asunto que no se puede manejar, sería bueno explorar que hay algo no resuelto, puede ser que la idea del cumpleaños despierta un trauma de la infancia o algún momento de impacto en su vida que no permite que lo pueda manejar como cualquier otra persona”, específico.

PUBLICIDAD

¿Qué podemos hacer con esas emociones que empañan la celebración?

“Todos y todas cumplimos años, y hay que sumar esos años. Depende de cada uno de nosotros el significado y el poder que le demos. La sociedad le puede dar una mirada o componente más grande de lo que es, pero lo importante es nosotros hacer ese cotejo y decir realmente qué significa este día para mí, qué necesito de este día y cómo lo quiero celebrar. Así, toman el control del día y de la celebración, mientras más color e importancia, más poder le damos”, puntualizó Landers.

Por consiguiente, si notan que es algo que se escapa de sus capacidades y de las destrezas que tienen para manejarlo, lo mejor es buscar un profesional de salud mental, no porque hay algo malo con la persona o que vaya a desarrollar un trastorno, pero sí, para ver por qué le ocurre esto todos los años para la misma fecha y le causa incomodidad o se le limitan sus tareas.

Es importante destacar que las personas que experimentan sentimientos de tristeza o depresión no están solas y que las razones detrás de esas emociones pueden variar de una persona a otra.

Factores que influyen en el sentimiento de tristeza por el cumpleaños:

Expectativas no cumplidas.

Reflexión sobre el paso del tiempo.

Presión social y del comercio.

Sentimientos de soledad.

Eventos pasados traumáticos.

omparaciones con los demás.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.