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Cómo limpiar y desinfectar la vivienda

Tras la emergencia, la necesidad de restablecer la normalidad en el hogar puede tener consecuencias en la salud y seguridad de la familia; sigue estas recomendaciones

27 de agosto de 2026 - 12:00 AM

Por Sandra Torres Guzmán
... (Shutterstock)

Revisa la casa antes de entrar

  • Inspecciona la estructura: Observa las paredes externas, el techo y las columnas. Si notas grietas profundas, paredes inclinadas o el techo visiblemente hundido o desprendido, no entres.
  • Cuidado con las fugas y la electricidad: Si al acercarte percibes olor a gas o escuchas un silbido continuo, aléjate inmediatamente y notifica a las autoridades o a la compañía proveedora. Asimismo, si hay agua estancada en el suelo de la entrada o el interior, no toques el panel eléctrico ni enciendas los interruptores de luz para evitar una descarga eléctrica.
  • Documenta cada daño: Antes de mover, limpiar o desechar cualquier objeto afectado, toma fotografías y videos detallados de cada habitación. Asegúrate de capturar la marca de agua en las paredes y los números de serie de los electrodomésticos. Esta evidencia será fundamental al tramitar reclamos de seguro o solicitar asistencia por desastre.
  • Ventila el espacio: Abre puertas y ventanas durante, al menos, 30 minutos antes de permanecer adentro. Esto permitirá que salgan los gases acumulados, los malos olores y la humedad atrapada.

Protégete bien antes de comenzar la limpieza

  • Usa mascarilla adecuada: Colócate una mascarilla N95 o KN95. Las mascarillas quirúrgicas o de tela no filtran las partículas finas de polvo ni las esporas de moho que se dispersan en el aire.
  • Protege los ojos y la piel: Utiliza gafas de seguridad cerradas para evitar que el agua contaminada o las gotas de productos químicos salpiquen tus ojos. Vístete con camisa de manga larga y pantalones largos de tela fuerte.
  • Calzado y guantes resistentes: Utiliza guantes de goma impermeables de trabajo pesado. Para los pies, usa botas de goma o zapatos cerrados con suela gruesa para evitar cortaduras o pinchazos con clavos, vidrios y escombros ocultos bajo el fango.

Separa y descarta los materiales contaminados

En situaciones de humedad extrema o inundación, existe una regla clara: si un objeto poroso o blando estuvo mojado por más de 24 a 48 horas, lo más seguro es desecharlo. El moho y las bacterias se alojan en el interior de estos materiales y es casi imposible eliminarlos por completo.

  • Artículos que debes botar: Mattresses, alfombras, cojines, juguetes de peluche, almohadas, muebles tapizados en tela, cajas de cartón y documentos de papel que hayan absorbido agua contaminada. Estos materiales retienen agua contaminada en su interior y se convierten en focos de bacterias y hongos.
  • Comida y medicamentos: Desecha sin excepción cualquier alimento fresco, seco o enlatado que haya estado en contacto con el agua. De igual forma, bota los medicamentos que hayan perdido la cadena de frío debido a cortes de energía eléctrica o que muestren signos de humedad.

Lava y desinfecta las superficies

Las superficies no porosas —como pisos de losa, paredes de cemento, azulejos, metales y topes de cocina— sí pueden recuperarse mediante un proceso de dos pasos obligatorios: primero lavar y luego desinfectar.

  1. Lava las superficies: Remueve todo el lodo, la tierra y la suciedad utilizando agua limpia y detergente común.
  2. Desinfecta con cloro: Prepara una solución mezclando 1 taza de cloro común (sin aroma) por cada galón de agua. Aplica la mezcla sobre las superficies duras y déjala actuar durante 10 minutos antes de enjuagar o secar.
  3. ¡REGLA DE SEGURIDAD!: Jamás mezcles cloro con amoníaco, vinagre ni otros limpiadores. Esta combinación produce gases tóxicos que pueden causar quemaduras graves en las vías respiratorias e incluso la muerte.

Elimina la humedad para detener el moho

El moho comienza a crecer y reproducirse en tan solo 24 a 48 horas. Acelerar el secado de la vivienda es esencial para prevenir crisis asmáticas y alergias severas.

  • Extrae el agua y ventila: Utiliza mapos, secadores de piso o aspiradoras de líquido para sacar toda el agua estancada. Enciende ventiladores y colócalos apuntando hacia las ventanas y puertas abiertas para expulsar el aire húmedo al exterior.
  • Uso seguro de plantas eléctricas: Si utilizas un generador portátil para hacer funcionar ventiladores o deshumidificadores, ubícalo siempre en el exterior, a más de 20 pies de distancia de cualquier puerta, ventana o rejilla de ventilación. Nunca enciendas un generador dentro de la casa o el garaje, ya que el monóxido de carbono que emite es un gas inodoro e invisible que resulta mortal en pocos minutos.
  • Si el moho cubre un área de más de 10 pies cuadrados, considera contratar a un profesional para limpiarlo.

Productos y equipos esenciales para la recuperación del hogar

  • Cloro y desinfectantes para limpiar pisos y superficies con humedad o lodo Bolsas de basura grandes para desechar escombros y objetos dañados
  • Toallas húmedas y gel antibacterial para el aseo personal
  • Mascarillas para proteger las manos de cortaduras y, las vías respiratorias del polvo o moho, respectivamente
  • Linternas y baterías de repuesto para iluminar áreas oscuras sin electricidad
  • Herramientas manuales, tales como martillo, clavos, alicates y cinta adhesiva reforzada
  • Lonas y soga para cubrir temporalmente techos o ventanas rotas y evitar más filtraciones
  • Extintor de incendios para atender posibles cortocircuitos o emergencias menores

Fuentes: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y Ready.gov

La recopilación de este contenido estuvo a cargo de la autora quien es periodista colaboradora de Suplementos.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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