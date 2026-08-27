Emergencias ambientales: cómo protegerte y sobrevivir
Consejos para reducir el impacto de El Niño, los incendios forestales y el polvo del Sahara en tu salud y seguridad
27 de agosto de 2026 - 12:00 AM
27 de agosto de 2026 - 12:00 AM
La temporada de huracanes continúa representando un reto para la población puertorriqueña, que, año tras año, se prepara para protegerse del eventual azote de un fenómeno atmosférico.
Sin embargo, además de los ciclones, “la ciudadanía se enfrenta a otros desafíos que pudiesen convertirse en emergencias, entre estos, la sequía, los incendios forestales, el polvo del Sahara y el calor extremo”, dijo la meteoróloga Ada Monzón.
El clima actual está influenciado por el fenómeno El Niño —un evento periódico que regula las temperaturas del océano Pacífico, provocando efectos en el clima mundial, según se explica en la página web del EcoExploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico.
La presencia de este fenómeno disminuye el desarrollo de lluvias sobre el área del Caribe, una situación que ha aumentado la sequía en la zona, y que ya ocasionó el racionamiento de agua, principalmente en la zona norte de la isla.
Esto se une al aumento de las temperaturas a consecuencia del calentamiento global y el alza en incidentes de fuegos forestales, por lo que las condiciones de vida en el trópico se han hecho más difíciles en los pasados meses.
A tales efectos, Monzón destacó una serie de recomendaciones prácticas para enfrentar las emergencias ambientales.
La combinación de fuegos forestales con el polvo del Sahara se convierte en un problema de salud pública.
Cada particulado es distinto, pero representa un peligro, especialmente en niños y adultos mayores con enfermedades respiratorias, ya que puede ocasionar complicaciones de salud.
Para protegerte de ambos eventos
Ante la presencia de humo de fuegos forestales
1. Llama al 911 de inmediato.
2. Lleva a la persona a un sitio más fresco.
3. Ayuda a bajar la temperatura de la persona poco a poco: utiliza paños fríos o mojados; rocíale agua fría, o envuelve a la persona en una sábana mojada, fría y abanícala.
4. No le des a tomar bebida alguna.
5. Si el personal médico no ha llegado, llama a la sala de emergencias del hospital y pide instrucciones adicionales.
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
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