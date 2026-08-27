Prioriza tu salud en tiempos de emergencia
No suspender los medicamentos recetados y extremar las medidas de higiene personal son medidas fundamentales para evitar las complicaciones y enfermedades
27 de agosto de 2026 - 12:00 AM
27 de agosto de 2026 - 12:00 AM
La preparación para emergencias va más allá de reforzar la estructura física que alberga la convivencia familiar; también deben considerarse otros aspectos fundamentales que garanticen su bienestar.
Para lograrlo, es necesario diseñar un plan que se ajuste a las necesidades de cada familia, el cual se pueda utilizar en la temporada de huracanes u otras situaciones que amenacen la vida y seguridad, tales como terremotos, incendios, sequía y cualquier evento que altere la cotidianeidad.
Uno de los temas urgentes que debe integrarse en los planes de contingencia es todo aquello que responda a la prevención de enfermedades, almacenamiento de medicamentos e higiene personal, entre otros elementos relacionados con la salud humana.
Fuentes: Departamento de Salud de Puerto Rico, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)y MedlinePlus de los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
La recopilación de este contenido estuvo a cargo de la autora quien es periodista colaboradora de Suplementos.
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