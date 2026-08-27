Prioriza tu salud en tiempos de emergencia

La preparación para emergencias va más allá de reforzar la estructura física que alberga la convivencia familiar; también deben considerarse otros aspectos fundamentales que garanticen su bienestar.

Para lograrlo, es necesario diseñar un plan que se ajuste a las necesidades de cada familia, el cual se pueda utilizar en la temporada de huracanes u otras situaciones que amenacen la vida y seguridad, tales como terremotos, incendios, sequía y cualquier evento que altere la cotidianeidad.

Uno de los temas urgentes que debe integrarse en los planes de contingencia es todo aquello que responda a la prevención de enfermedades, almacenamiento de medicamentos e higiene personal, entre otros elementos relacionados con la salud humana.

¿Qué debes saber sobre los medicamentos en una emergencia?

Conserva una lista de los medicamentos diarios o de mantenimiento.

Asegúrate de contar con un suplido de medicamentos para los próximos 30 días.

Coloca los frascos o paquetes de medicamentos en recipientes herméticos.

Identifica un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, en donde puedas almacenar los medicamentos.

Utiliza una nevera portátil y compresas de hielo para guardar los medicamentos que requieran refrigeración, entre estos, insulina, antibióticos o remedios inyectables

Incluye medicamentos para la tos y el resfriado y, medicamentos personales que no necesitan refrigeración.

Productos de higiene personal que no deben faltar

Jabón

Pasta y cepillo de dientes

Champú

Peinilla

Productos femeninos, tales como toallas sanitarias o tampones

Mascarillas faciales

Guantes

Papel higiénico o toallitas húmedas

Desinfectante de manos

Toallas de mano

Para los bebés e infantes: pañales desechables, pomada , toallitas húmedas, jabón sin olor y papel higiénico

Incluye en el botiquín de primeros auxilios

Gazas o vendas

Cinta adhesiva

Alcohol

Desinfectante para manos

Pomada antibacterial

Vaselina u otro lubricante

Ungüento antibiótico

Solución para lavarse los ojos

Agua oxigenada

Tijeras y pinzas pequeñas

Mascarilla quirúrgica

Termómetro

Bolas o hisopos de algodón

Cómo prevenir enfermedades durante y después de una emergencia

Consume agua de manera segura, ya sea embotellada, hervida durante, al menos, 3 minutos, o utiliza un filtro que en su etiqueta indique que elimina los parásitos.

Puedes desinfectar el agua agregando 8 gotas de cloro casero líquido sin olor, con una concentración de 5 a 8.5 % de hipoclorito por galón de agua.

Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos o utiliza un desinfectante con, al menos, 60 % de alcohol. Repite el ejercicio al manipular y cocinar los alimentos y antes de comer.

Lava tus manos cada vez que estornudas, usas el baño o cambias el pañal de un infante o adulto mayor.

Presta atención a las recomendaciones por parte de las autoridades para el uso del agua potable.

Si utilizas agua no potable para el aseo personal, deberás asegurarte de que esté limpia. Además, ten cuidado de no tragarla y evita que caiga en tus ojos.

Usa únicamente agua potable para lavarte los dientes.

Toda herida debe estar limpia y cubierta con vendajes o curitas a prueba de agua u otro tipo de material que evite la entrada de agua.

Mantén limpias las áreas de comer y preparar alimentos, además de los baños.

Cambia y desecha los pañales de manera segura.

Almacena agua en recipientes limpios y que tengan tapa.

Ventila las áreas y no dejes que entren moscas, mosquitos o roedores.

Evita caminar descalzo por los escombros, cristales o contaminantes en el suelo.

Mantén la basura en recipientes con tapa.

Aleja los zafacones de tu vivienda.

Vacía, lava o tapa cualquier objeto que acumule agua, entre estos, gomas de carros, cubetas, tiestos, juguetes, piscinas, zafacones, bebederos de aves y otras mascotas, entre otros, para evitar la creación de criaderos de mosquitos.

Usa repelente y ropa que te proteja de picaduras.

No camines, bañes, nades, ni sumerjas la cabeza o tragues agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua que pueda estar contaminado con orina de animales.

Fuentes: Departamento de Salud de Puerto Rico, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)y MedlinePlus de los Institutos Nacionales de Salud (NIH)