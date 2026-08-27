¿Y si tiembla mientras estás comprando?

Los recientes terremotos en Venezuela, Indonesia, Colombia y Perú nos enfrentan nuevamente a la realidad sísmica de Puerto Rico.

Por tal razón, la meteoróloga y científica Ada Monzón aconsejó seguir la principal lección que salva vidas: “No debemos esperar a que ocurra un terremoto, hay que estar siempre preparados”.

Un terremoto o sismo puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Entre los sitios más frecuentados están los supermercados, los restaurantes y las tiendas por departamento. Si ocurre un remezón mientras trabajas o compras en estos comercios, debes saber qué hacer. Toma nota y practica los consejos de la experta.