¿Y si tiembla mientras estás comprando?
Guía de respuesta rápida para los clientes, empleados y patronos
27 de agosto de 2026 - 12:00 AM
27 de agosto de 2026 - 12:00 AM
Los recientes terremotos en Venezuela, Indonesia, Colombia y Perú nos enfrentan nuevamente a la realidad sísmica de Puerto Rico.
Por tal razón, la meteoróloga y científica Ada Monzón aconsejó seguir la principal lección que salva vidas: “No debemos esperar a que ocurra un terremoto, hay que estar siempre preparados”.
Un terremoto o sismo puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Entre los sitios más frecuentados están los supermercados, los restaurantes y las tiendas por departamento. Si ocurre un remezón mientras trabajas o compras en estos comercios, debes saber qué hacer. Toma nota y practica los consejos de la experta.
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
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