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¿Y si tiembla mientras estás comprando?

Guía de respuesta rápida para los clientes, empleados y patronos

27 de agosto de 2026 - 12:00 AM

Por Sandra Torres Guzmán
Si ocurre un remezón mientras trabajas o compras en un comercio, debes saber qué hacer. (Shutterstock)

Los recientes terremotos en Venezuela, Indonesia, Colombia y Perú nos enfrentan nuevamente a la realidad sísmica de Puerto Rico.

Por tal razón, la meteoróloga y científica Ada Monzón aconsejó seguir la principal lección que salva vidas: “No debemos esperar a que ocurra un terremoto, hay que estar siempre preparados”.

Un terremoto o sismo puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Entre los sitios más frecuentados están los supermercados, los restaurantes y las tiendas por departamento. Si ocurre un remezón mientras trabajas o compras en estos comercios, debes saber qué hacer. Toma nota y practica los consejos de la experta.

Si estás haciendo compra en algún comercio

  • Mantén la calma.
  • Protege tu cabeza, nuca y pecho.
  • Puedes utilizar el carrito de compras o alguna caja vacía como escudo para evitar golpearte con objetos que estén cayendo.
  • No intentes correr mientras está temblando porque puedes lastimarte u ocasionar algún accidente que afecte a otras personas.
  • Identifica en qué área del comercio te encuentras.
  • Visualiza qué objetos te pudieran caer encima.
  • Trata de ubicarte en espacios abiertos.
  • Aléjate de anaqueles donde haya productos envasados en cristal, tales como alimentos, bebidas u otros artículos de vidrio que, al caerse, puedan causarte alguna cortadura.
  • Apártate de las repisas que contengan detergentes, ya que corres el riesgo de que se derramen provocando que resbales o te intoxiques.
  • No te escudes en góndolas que sean más altas que anchas porque pueden caerse e impactarte.
  • Al culminar el temblor, identifica la salida.
  • Atiende las instrucciones que emitan la gerencia o los empleados para un desalojo ordenado y seguro.
  • Permite que los niños, los adultos mayores, las embarazadas o personas con alguna discapacidad puedan acomodarse entre los primeros espacios para salir del local.
  • Una vez afuera, identifica un área abierta, preferiblemente el estacionamiento.
  • Aléjate de postes o cables en el suelo que puedan ponerte en riesgo.
  • Prepárate para las réplicas.

Si trabajas en un comercio

  • Protege tu cabeza, nuca y pecho.
  • Trata de ubicarte en un espacio abierto, lejos de cristalería y detergentes.
  • Si trabajas en el almacén, deberás alejarte de los anaqueles que puedan colapsar y caerte encima.
  • Si estás en un centro de distribución de productos donde hay equipo pesado, sepárate de la maquinaria que pueda moverse con el remezón.
  • Debes tener claro cuáles son las instrucciones para cuando termine el temblor, cómo van a moverse las personas hacia el exterior o áreas libres, excepto si hay postes.
  • Es casi seguro que el edificio no vaya a desplomarse, pero habrá elementos no estructurales que puedan caerse o productos que estén derramados por el suelo.

Recomendaciones para los patronos

  • Coordinar el plan de emergencias con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.
  • Discutir el plan de emergencias con los empleados.
  • Identificar qué empleados cuentan con algún curso en el manejo de emergencias e intervención con personas heridas.
  • Brindar apoyo en las actividades de desalojo, identificación de afectados y potenciales escenarios de desastre.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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