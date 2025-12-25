¿De qué habla la gente con el asistente Copilot de Microsoft?

Microsoft AI, la división de inteligencia artificial (IA) del gigante tecnológico, reveló que, “no importa el día, el mes o la hora, los temas relacionados con la salud dominan cómo la gente utiliza Copilot en sus dispositivos móviles”.

Así lo indicaron Bea Costa-Gomes y Seth Spielman, dos de los autores del informe sobre el uso de Copilot durante el 2025, publicado en el sitio oficial de Microsoft.

“Esta tendencia se mantuvo constante durante todo el año, lo que muestra la importancia de la salud en nuestros hábitos digitales diarios”, agregaron.

El hallazgo se basó en el análisis de una muestra compuesta por 37.5 millones de conversaciones con Copilot, realizadas durante el año que está por terminar.

En el reporte, los autores explicaron que para efectuar el análisis, el sistema “desidentifica” la información personal vinculada a las interacciones del usuario con Copilot y “solo extrae el resumen de las conversaciones, de las que aprendemos el tema y la intención, y mantiene la privacidad total”.

Móvil versus computadora

Los datos constataron que “los usuarios de Copilot usan sus teléfonos para temas más personales o que les despiertan interés más allá del trabajo”. Mientras que utilizan la herramienta en sus computadoras para temas del trabajo y ligados a tecnología.

La tendencia se confirmó también con los horarios y días en que ciertos temas se consultaron con más frecuencia.

Por ejemplo, en agosto pasado, detectaron la tendencia de que los usuarios tenían “la misma probabilidad de sumergirse en proyectos de programación que de explorar videojuegos”. La diferencia fue que sus consultas sobre desarrollo eran en días de semana y las de juegos en el fin de semana.

Mientras, las consultas sobre viajes fueron más frecuentes particularmente en los horarios de desplazamiento entre el hogar y el trabajo.

En esta era del IA, las desveladas por preguntas existenciales ya no sólo se vierten en diarios o se quedan en diálogos internos. A partir de la medianoche, se registraron picos de conversaciones con Copilot sobre fe, religión y filosofía, según la gráfica compartida por Microsoft AI.

Las inquietudes sobre el futuro de una relación o el crecimiento personal también tuvieron su momento.

De cara al Día de San Valentín, el 14 de febrero, se detectó un “aumento de actividad en el que la gente acudía a Copilot en busca de orientación, recordatorios y apoyo”. Esto incluyó peticiones de ideas para preparar la velada de ese día y un pico en conversaciones ligadas a relaciones y autodesarrollo.

A su vez, los temas de consultas gramaticales y de traducción comenzaron el año entre el segundo y el cuarto puesto de frecuencia, pero se desplomaron al décimo puesto en agosto pasado.