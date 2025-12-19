Opinión
TecnologíaRedes Sociales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

TikTok firma acuerdo para vender su negocio a inversores estadounidenses como Oracle y Silver Lake

Ello garantiza que la popular plataforma de videos sociales pueda seguir operando en Estados Unidos

19 de diciembre de 2025 - 8:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El algoritmo de TikTok —el ingrediente secreto que impulsa su adictivo canal de vídeo— se reentrenará con datos de usuarios estadounidenses para “garantizar que el contenido esté libre de manipulación externa”. (Kiichiro Sato)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco— TikTok firmó un acuerdo para vender su negocio en Estados Unidos a tres inversores estadounidenses —Oracle, Silver Lake y MGX—, lo que garantiza que la popular plataforma de vídeos sociales pueda seguir operando en Estados Unidos.

Se espera que el acuerdo se cierre el 22 de enero, según un memorando interno al que tuvo acceso The Associated Press. El director ejecutivo, Shou Zi Chew, informó a los empleados en el memorando que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

La mitad de la nueva empresa conjunta estadounidense TikTok será propiedad de un consorcio de inversores, entre ellos Oracle, Silver Lake y MGX, con una participación del 15% cada uno. Otro 30.1% estará en manos de filiales de los inversores actuales de ByteDance y el 19.9% restante será propiedad de ByteDance, con sede en China, según el memorando.

La empresa estadounidense contará con una nueva junta directiva de siete miembros con mayoría estadounidense, según el memorando. También estará sujeta a condiciones que “protegen los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán localmente en un sistema gestionado por Oracle.

El algoritmo de TikTok —el ingrediente secreto que impulsa su adictivo canal de vídeo— se reentrenará con datos de usuarios estadounidenses para “garantizar que el contenido esté libre de manipulación externa”, según el memorando. La empresa estadounidense también supervisará la moderación y las políticas de contenido dentro del país.

TikTok se enfrenta a una posible prohibición en Estados Unidos, un país que, por su densidad poblacional, es un gran consumidor de la aplicación de origen chino.La Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto de ley que obliga a la plataforma a romper sus vínculos con Bytedance para evitar la restricción en suelo norteamericano. Suecia, al igual que DInamarca, prohibió la aplicación china por razones de seguridad.
1 / 22 | Países que han prohibido TikTok. TikTok se enfrenta a una posible prohibición en Estados Unidos, un país que, por su densidad poblacional, es un gran consumidor de la aplicación de origen chino. - ANDY RAIN

El acuerdo marca el fin de años de incertidumbre sobre el futuro de la popular plataforma para compartir videos en Estados Unidos. Tras la aprobación por amplias mayorías bipartidistas en el Congreso, y la firma del presidente Joe Biden, de una ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la china ByteDance, la plataforma estaba a punto de cerrar sus puertas en enero de 2025, fecha límite establecida por la ley.

Durante varias horas, así fue. Pero, en su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en funcionamiento mientras su administración intenta alcanzar un acuerdo para la venta de la empresa.

Le siguieron tres órdenes ejecutivas más, mientras Trump, sin una base legal clara, continuaba extendiendo el plazo para un acuerdo con TikTok.

La segunda fue en abril, cuando funcionarios de la Casa Blanca creían estar cerca de un acuerdo para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense, que fracasó después de que China se retractara tras el anuncio arancelario de Trump.

La tercera llegó en junio, y luego otra en septiembre, que, según Trump, permitiría a TikTok continuar operando en Estados Unidos de una manera que satisfaga las preocupaciones de seguridad nacional.

Tags
Breaking NewsTikTokEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
