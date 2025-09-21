Donald Trump revela que millonarios de la industria de la Tecnología y las Comunicaciones podrían ser parte del acuerdo de TikTok

El presidente Donald Trump señaló el domingo que varios renombrados millonarios, incluidos el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y el magnate de la industria tecnológica Michael Dell, podrían ser parte de un acuerdo en el que Estados Unidos tomará el control de la plataforma de redes sociales TikTok.

Durante una entrevista con Fox News grabada el viernes y televisada del domingo, Trump mencionó a Murdoch, de 94 años, y a su hijo Lachlan Murdoch, director de Fox News y News Corp, como parte de un grupo de posibles participantes en el pacto.

“Creo que van a estar en el grupo. Un par de otros más. Realmente grandes personas, personas muy importantes”, señaló el mandatario. “Y también son patriotas estadounidenses, ya sabes, aman a este país. Creo que van a hacer un muy buen trabajo”.

La revelación de Trump sobre la posible participación de los Murdoch y Dell, el fundador y director general de Dell Technologies, es el más reciente giro en lo referente a un posible acuerdo que cambia rápidamente para mantener a TikTok en operaciones dentro de Estados Unidos.

Trump también dijo el domingo que el fundador y CEO del gigante tecnológico Oracle, Larry Ellison, formaba parte del grupo. Su participación ya se había dado a conocer. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el sábado que Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación y que seis de los siete puestos de una eventual junta directiva serían ocupados por estadounidenses.

Aún se desconoce mucho sobre el acuerdo real que sigue en proceso. Trump tocó el tema de TikTok con el mandatario chino Xi Jinping en una larga conversación telefónica el viernes. Funcionarios chinos y estadounidenses tienen hasta el 16 de diciembre para resolver los detalles, después de que el gobierno federal otorgó una nueva extensión al plazo para cerrar el pacto.

TikTok es una plataforma sumamente popular que actualmente es propiedad de una empresa china, ByteDance. Los funcionarios estadounidenses han advertido que el algoritmo que TikTok utiliza para determinar lo que los usuarios ven es vulnerable a la manipulación de las autoridades chinas, quienes pueden usarlo para impulsar contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

El Congreso aprobó en enero una iniciativa para prohibir las operaciones de TikTok en el país, pero Trump ha firmado repetidas órdenes que mantienen a la plataforma en uso mientras su gobierno intenta llegar a un acuerdo para que la empresa matriz de la red social venda sus operaciones en el país.

Trump dijo que tenía “algunos prejuicios”sobre TikTok porque le atribuía a la aplicación el haberlo ayudado a conectarse con los votantes jóvenes. Trump dijo que el activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado hace dos semanas, animó al presidente a usar la aplicación.

No se pudo contactar de inmediato a representantes de Ellison, Dell y los Murdoch en busca de comentarios.