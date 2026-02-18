Microsoft crea sistema capaz de guardar en vidrio datos durante más de 10,000 años

La conservación a largo plazo de la información digital es un reto, ya que las cintas magnéticas y los discos duros se degradan en cuestión de décadas. Ahora, un equipo científico ha desarrollado una nueva técnica basada en vidrio que podría almacenar enormes cantidades de datos durante 10,000 años.

Detrás de esta investigación está el equipo del proyecto Silica de Microsoft Research que presenta su sistema de almacenamiento en un artículo en la revista científica Nature. En él se describe cómo el vidrio modificado con láser podría almacenar información digital a largo plazo, “un avance significativo” que amplía tecnología previa.

Esta resultaría eficaz para el almacenamiento duradero de datos legales, personales y comerciales que deben conservarse de forma segura.

Silica es una iniciativa que utiliza descubrimientos recientes en ópticos láser ultra rápidos e inteligencia artificial para almacenar datos en vidrio, un material resistente al agua, al calor y al polvo.

PUBLICIDAD

El proyecto ya había demostrado avances a través de varias pruebas de concepto, entre ellas el almacenamiento de la película “Superman” en vidrio de cuarzo o la colaboración con Global Music Vault para preservar música bajo el hielo durante 10,000 años.

Los métodos de almacenamiento óptico, en particular la escritura láser en soportes robustos como el vidrio, han surgido como alternativas prometedoras con potencial para una mayor longevidad, escriben los autores en su artículo. Esta técnica es resistente a la humedad, los cambios de temperatura y las interferencias electromagnéticas.

Sin embargo, hasta ahora no se había demostrado la existencia de un sistema eficaz para escribir y recuperar datos utilizando esta técnica, resume la revista.

El equipo de Silica presenta ahora un sistema que escribe datos en vidrio utilizando un láser de femtosegundos multihaz. Este puede codificar en el vidrio unidades de datos llamadas vóxeles (píxeles tridimensionales), cada una de las cuales es capaz de almacenar más de 1 bit de datos.

Este almacenamiento en el interior del vidrio con pulsos láser de femtosegundos es una de las pocas tecnologías en el horizonte con potencial para un almacenamiento duradero, inmutable y de larga duración, apunta Microsoft Research.

“Aunque llevamos años liderando la innovación en este tipo de almacenamiento, antes de esta investigación la técnica solo funcionaba con vidrio de sílice fundida pura, un tipo de vidrio relativamente difícil de fabricar y disponible solo en unos pocos lugares”.

En el nuevo artículo los investigadores muestran cómo se pueden almacenar datos en vidrio de borosilicato.

PUBLICIDAD

La nueva técnica almacena cientos de capas de datos en vidrio de solo 2 milímetros de grosor, al igual que los métodos anteriores, pero con importantes mejoras -el láser se encarga de codificar datos en vidrio-.

El lector para el vidrio ahora solo necesita una cámara, en lugar de tres o cuatro, lo que reduce el coste y el tamaño. Además, los dispositivos de escritura requieren menos piezas, lo que facilita su fabricación y calibración, y les permite codificar los datos más rápidamente, aseguran desde la compañía.

5,000 películas

El sistema -también llamado Silica- puede almacenar 4,8 terabytes (TB) de datos en una placa o chip de vidrio de 12 centímetros cuadrados y 2 milímetros de grosor.

James Clegg, científico óptico sénior de Microsoft, introduce un trozo de vidrio en un sistema que utiliza óptica e inteligencia artificial para recuperar y leer datos almacenados en el vidrio. Foto de Jonathan Banks para Microsoft. (Microsoft)

Los científicos llevaron a cabo experimentos para calcular la vida útil estimada de Silica, que sugieren que los datos podrían ser legibles hasta 10,000 años si se almacenan a 290 grados, lo que indica que probablemente podrían durar más tiempo a temperatura ambiente.

Una limitación de las pruebas de vida útil es que las estimaciones no tienen en cuenta influencias como el estrés mecánico o la corrosión química, que pueden degradar el soporte de vidrio y sus datos, advierte la revista.

Los investigadores de la Universidad Shandong Feng Chen y Bo Wu opinan sobre la técnica en un artículo de apoyo.