¿Puede la inteligencia artificial reemplazar tu trabajo? Estas son las profesiones en mayor riesgo

LA NACION habló con especialistas en educación, en empleo y en IA que aseguran que vivimos tiempos cambiantes en los que la toma de decisiones por parte de los jóvenes no es tarea sencilla. En el mundo del empleo, las actividades están siendo redefinidas constantemente por la automatización, mientras que en el mundo universitario, las casas de altos estudios deben enfocarse en la actualización de las currículas y en la creación de carreras orientadas a lo que demanda el mercado laboral.

Trabajos y riesgos de ser reemplazados

Redefinición de tareas y competencias

“Se observa mucho a qué ocupaciones va a impactar la IA, pero la ocupación en sí misma no tiene tanta relevancia. Lo que hay que hacer es abrir la caja negra de cada ocupación y ver qué está pasando con las tareas porque el cambio tecnológico no impacta en el total de una ocupación sino en las tareas específicas. Esa es la discusión real: qué tareas pueden ser reemplazadas”, planteó. Según la experta, incluso en las ocupaciones más rutinarias, lo que se identifica con el avance de la IA es una transformación en el contenido de las mismas, pero no una sustitución total.