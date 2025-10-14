Instagram limita el contenido que pueden ver los adolescentes a material PG-13

Los adolescentes en Instagram estarán restringidos a ver contenido PG-13 de forma predeterminada y no podrán cambiar su configuración sin el permiso de sus padres, anunció Meta el martes.

Esto significa que los niños que usan cuentas específicas para adolescentes verán fotos y videos en Instagram que son similares a lo que verían en una película PG-13: sin sexo, drogas o acrobacias peligrosas, entre otros.

“Esto incluye ocultar o no recomendar publicaciones con lenguaje fuerte, ciertas acrobacias riesgosas y contenido adicional que podría fomentar comportamientos potencialmente dañinos, como publicaciones que muestren accesorios para la marihuana”, dijo Meta en una publicación de blog el martes, calificando la actualización como la más significativa desde que introdujo cuentas para adolescentes el año pasado.

La compañía también está agregando una configuración aún más estricta que los padres pueden configurar para sus hijos.

PUBLICIDAD

Los cambios se producen cuando el gigante de las redes sociales enfrenta críticas implacables sobre los daños a los niños. Mientras busca agregar salvaguardas para los adolescentes, Meta ya prometió que no mostraría contenido inapropiado a los adolescentes, como publicaciones sobre autolesiones, trastornos alimentarios o suicidio.

Pero esto no siempre funciona. Un informe reciente, por ejemplo, encontró que a las cuentas de adolescentes que crearon los investigadores se les recomendó contenido sexual inapropiado para su edad, incluidas “descripciones sexuales gráficas, el uso de dibujos animados para describir actos sexuales degradantes y breves exhibiciones de desnudez”.

Además, Instagram también recomendó una “gama de contenido sobre autolesiones, lesiones autoinfligidas e imagen corporal” en cuentas de adolescentes que, según el informe, “sería razonablemente probable que resultara en impactos adversos para los jóvenes, incluidos adolescentes que experimentan mala salud mental, o autolesiones e ideación y comportamientos suicidas”.

Meta dice que las nuevas restricciones van más allá de sus salvaguardas anteriores. Los adolescentes ya no podrán seguir cuentas que compartan regularmente “contenido inapropiado para su edad” o si su nombre o biografía contiene algo que no es apropiado para los adolescentes, como un enlace a una cuenta de OnlyFans. Si los adolescentes ya siguen estas cuentas, ya no podrán ver ni interactuar con su contenido, enviarles mensajes ni ver sus comentarios en las publicaciones de nadie, dijo la compañía. Las cuentas tampoco podrán seguir a los adolescentes, enviarles mensajes privados ni comentar en sus publicaciones.

Meta dijo que ya bloquea ciertos términos de búsqueda relacionados con temas delicados como el suicidio y los trastornos alimentarios, pero la última actualización ampliará esto a una gama más amplia de términos, como “alcohol” o “gore” (término que describe escenas sangrientas), incluso si están mal escritos.

PUBLICIDAD

La actualización PG-13 también se aplicará a los chats y experiencias de inteligencia artificial dirigidos a adolescentes, dijo Meta, “lo que significa que las IA no deberían dar respuestas inapropiadas para su edad que se sentirían fuera de lugar en una película PG-13”.