Máximo tribunal de Brasil ordena a X pagar una multa de $1.4 millones por incumplimiento

Sao Paulo — El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil , Alexandre de Moraes, le ordenó a X pagar multas por 8.1 millones de reales brasileños (unos $1.4 millones) por no cumplir con órdenes judiciales, de acuerdo con un fallo judicial.

En julio de 2024, De Moraes ordenó tanto a X como a Meta bloquear y restringir dicha cuenta y proporcionar los datos. X aseguró que había bloqueado la cuenta, pero no pudo entregar la información solicitada, argumentando que sus operadores no los habían recopilado y que el usuario “no tenía ningún punto de conexión técnica con Brasil”.

X presentó una apelación, pero más tarde notificó al tribunal que pagaría la multa. En el fallo del miércoles, el juez ordenó a la empresa que realizara el pago del monto total de inmediato. En la decisión, a la que The Associated Press tuvo acceso, no se especifica si X puso a disposición los datos solicitados.