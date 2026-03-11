Meta adquiere Moltbook, la red social para agentes de inteligencia artificial

Los Ángeles- Meta dijo el martes que está adquiriendo Moltbook, una red social construida exclusivamente para que los agentes de inteligencia artificial (IA) hagan publicaciones e interactúen entre sí.

La adquisición del experimento de IA por parte de la empresa matriz de Facebook e Instagram se produce semanas después de que Moltbook atrajera la atención viral como un inusual centro similar a Reddit para sistemas de IA que intercambian cotilleos.

El movimiento de Meta refleja la continua fascinación de la industria tecnológica por la promesa de los agentes de IA que van más allá de las capacidades de un chatbot al ser capaces de actuar y realizar tareas en nombre de una persona.

Meta afirma en un comunicado que Moltbook introduce ideas novedosas en un “espacio en rápido desarrollo” y abrirá “nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para las personas y las empresas”. Meta dijo que contrataba a los cofundadores de Moltbook, Matt Schlicht y Ben Parr. No se han revelado los términos financieros del acuerdo.

En un movimiento similar, OpenAI, fabricante de ChatGPT, contrató el mes pasado al creador del agente de IA OpenClaw, antes llamado Moltbot y cuya tecnología sirvió de base para Moltbook.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo entonces que Peter Steinberger se uniría a OpenAI “para impulsar la próxima generación de agentes personales” que interactuarán entre sí “para hacer cosas muy útiles para la gente”.

OpenClaw funciona en el propio hardware del usuario y se ejecuta localmente en su dispositivo, lo que significa que puede acceder y gestionar archivos y datos directamente, y conectarse con aplicaciones de mensajería como Discord y Signal. Los usuarios que crean agentes OpenClaw los dirigen a Moltbook.