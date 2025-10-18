¿Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp? Conoce por qué es importante hacerlo
Esta herramienta de inteligencia artificial despierta controversias sobre su confiabilidad y utilidad
18 de octubre de 2025 - 11:33 AM
La IA de WhatsApp está integrada en la aplicación de mensajería. Responde consultas y puede realizar diversas tareas. Sin embargo, muchas personas prefieren eliminarlo de sus dispositivos: ¿se puede hacer? ¿Vale la pena?
Meta AI despierta controversias sobre su confiabilidad y utilidad. Mientras algunos usuarios lo incorporan en su día a día, otros buscan desactivarlo: ya sea por desinterés, por no querer tener esta función en su celular o por temor a posibles riesgos de seguridad. En la Argentina no es posible desinstalarlo de manera completa, aunque sí se puede reducir su presencia en la app.
Las razones para querer prescindir de esta herramienta varían: desde dudas sobre una supuesta intrusión ―que la empresa niega―, errores en las respuestas que puede dar, hasta la simple preferencia por una versión más sencilla de WhatsApp. Para quienes no lo utilizan ni tienen intención de hacerlo, resulta más cómodo no tenerlo visible.
El ícono azul de Meta AI suele resultar molesto para algunos, que buscan la manera de quitarlo de la lista de chats. Aunque eliminarlo por completo no está habilitado en la Argentina ―a diferencia de lo que ocurre en Europa―, sí existen pasos para minimizar su presencia:
De este modo, Meta AI dejará de aparecer entre los contactos o en los chats activos. Si en algún momento el usuario desea volver a interactuar con la herramienta, basta con buscarla en la lista de contactos o iniciar un nuevo chat desde el ícono de la barra de búsqueda.
En relación con la privacidad, el propio asistente asegura que las conversaciones son seguras. Según explica:
“Mi objetivo es proporcionarte información y asistencia de manera segura y respetuosa con tu privacidad”, resume Meta AI.
