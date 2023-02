Los juegos basados en el mundo de Harry Potter no son nada nuevo. Desde que las películas llegaron a las pantallas de cine, Warner Bros ha mercadeado la venta de los videojuegos para suplementar las ganancias de la franquicia. No obstante, la reciente entrega digital en el mundo mágico, “Hogwart’s Legacy”, conmocionó a todo la Internet. Y es que es la primera vez que un juego del mundo mágico se centra en un personaje original y no en el famoso niño mago.

Sin embargo, la fama del juego también arrastra las críticas de la autora y creadora del “Wizarding World”, Joanne “J.K.” Rowling, quien en junio 2020 enfrentó el rechazo por su posición referente a las personas de la comunidad trans.

“Hogwart’s Legacy” cuenta la historia de un joven mago que comienza sus aventuras en la reconocida escuela de magia y brujería Hogwarts. Más allá de enfocar la historia en el personaje, el juego da libertad a las personas de vivir como si fuesen estudiantes de la escuela, incluyendo unirse a una de las cuatro casas Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff o Slytherin. También pueden escoger su propia varita mágica, herramienta principal de todo mago.

PUBLICIDAD

Aunque la trama de los eventos sucede mucho antes de las películas de Harry Potter y de su serie secuela “Fantastic Beasts”, varios personajes y lugares mencionados a lo largo de las historias aparecen, como los Weasleys, el pueblo de Hogsmeade y la prisión de Azkaban. Los jugadores también tienen la opción de personalizar sus personajes con la ropa, hechizos y sexo que deseen.

El juego, diseñado por la empresa Avalanche Studios, recibió una buena acogida por parte de los fanáticos y otras comunidades, aunque también levantó la ira de los detractores de Rowling, quien no formó parte activa en la creación o el diseño del producto.

Pero esto no detuvo los llamados al boicot que se hicieron a través de las redes sociales por usuarios que aseguran defienden los derechos de la comunidad LGBTQ+, quienes recordaron que Rowling había emitido comentarios considerados por muchos como “transfóbicos” en su cuenta de Twitter y también había apoyado el movimiento “trans-exclusionary radical feminist” (TERF) en unas publicaciones que se remontan al verano del 2020.

Por su parte, tanto los diseñadores del juego como Warner Bros han intentado mantenerse al margen de la controversia con Rowling, pero las denuncias han llegado hasta la plataforma de “streaming” Twitch, donde varias personas han sido amedrentadas por estar jugándolo, como reportó IGN en el caso del canal Girlfriend Reviews donde una de las presentadoras, conocida como Shelby, irrumpió en llanto tras la oleada de críticas que recibió a través del “chat” mientras jugaba.

Rowling, por su parte, no ha hecho declaraciones o emitido comentarios sobre el juego.