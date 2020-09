Cientos de puertorriqueños hicieron largas filas en las tiendas Best Buy en Plaza Río Hondo y Hato Rey, y sobrellevaron el riesgo de contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2, para ser de los primeros en reservar las nuevas consolas de Microsoft, Xbox Series S y Series X, que estarán disponibles desde el 10 de noviembre.

Con precios de $299 por el Series S, y $499 por el Series X, las nuevas consolas de Microsoft reemplazarán el Xbox One que salió al mercado en el 2013 y que, desde entonces, ha sido actualizado con modelos capaces de mostrar gráficas en 4K (Xbox One S) y con componentes más rápidos y eficientes (Xbox One X).

Microsoft confirmó los precios y la fecha de lanzamiento de sus nuevas consolas el pasado 9 de septiembre, y fijó para hoy, martes, 22 de septiembre, el inicio del proceso de preventa. Tal y como sucedió con la preventa de las consolas PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition de Sony, los comercios virtuales como Amazon y WalMart vendieron sus unidades de preventa en cuestión de minutos.

Eric Rodríguez indicó que comenzó a hacer la fila para el proceso de preventa frente a la tienda Best Buy en Plaza Río Hondo en Bayamón, desde las 4:25 a.m.

“Estoy bien pompeao con el lanzamiento de la consola de Microsoft. Best Buy nos entregó estas tarjetas (al completar la compra de la consola) y el día del lanzamiento vienes para recoger la consola”, resaltó Rodríguez.

Microsoft tendrá dos versiones del nuevo Xbox, el Series S y el Series X. El Series S es una consola más compacta y no tendrá un lector de discos ópticos Blu-Ray, por lo que la instalación de juegos será exclusivamente mediante las tienda virtual de Xbox. El Series S, además, tendrá menos memoria principal, menos espacio de almacenaje y un procesador de gráficas más lento en comparación al Series X.

Precisamente, el Series X incluye el lector Blu-Ray, más memoria principal y una interfaz de interconexión más rápida, más almacenaje y la versión completa del procesador de gráficas basado en la arquitectura RDNA2 de Advanced Micro Devices (AMD) que permitirá jugar en resoluciones 4K con un refresco de pantalla hasta un máximo de 120 hercios (Hz).

Mientras, José Saavedra sostuvo que llegó a la fila a las 4:40 a.m. para asegurarse de ser de los primeros en obtener una nueva consola.

“Quería asegurar mi consola. Realmente, y aparte de Best Buy, no hay tiendas en Puerto Rico donde hacer la preventa físicamente, y las compañías con preventas en Internet no aseguran que la consola llegará el día del lanzamiento oficial”, subrayó Saavedra.

“Conozco personas que completaron el proceso de preventa por Internet y luego se lo cancelaron por el alto volumen de demanda. Así que, para no arriesgarme, vine a asegurar mi consola, como todos los que estamos aquí”, añadió.

Eric Rodríguez fue una de las personas que logró comprar una de las consolas en el proceso de preventa.

Entretanto, Catalina Echeverri, quien llegó a las 7:00 a.m., dijo que, a esa hora, ya habían como 50 personas en la fila. Alberto Rivera fue otro fanático de los videojuegos que hizo la fila en Plaza Río Hondo.

“Estaba lleyendo noticias de que en Inglaterra todas las consolas en tiendas online se vendieron en 10 minutos, al igual que en España. Creo que no hay más de 200 unidades aquí (en el Best Buy de Río Hondo) y estoy aquí para garantizar poder tener la consola desde el primer día”, señaló Rivera.