Advierten que el debilitamiento de “ríos voladores” por pérdida de árboles empeorará las sequías

Bogotá, Colombia — Las sequías han marchitado los cultivos en Perú, los incendios han quemado la Amazonía y las represas hidroeléctricas en Ecuador han tenido dificultades para mantener las luces encendidas a medida que los ríos se secan. Los científicos dicen que la causa puede estar en lo alto de la selva tropical, donde los invisibles “ríos voladores” transportan la lluvia desde el Océano Atlántico a través de América del Sur.

Un nuevo análisis advierte que la deforestación implacable está interrumpiendo ese flujo de agua y sugiere que la continua pérdida de árboles empeorará las sequías en el suroeste de la Amazonía y, eventualmente, podría provocar que esas regiones pasen de la selva tropical a una sabana más seca: pastizales con muchos menos árboles.

“Estas son las fuerzas que realmente crean y sostienen la selva amazónica”, dijo Matt Finer, investigador principal del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation, que rastrea la deforestación y las amenazas climáticas en toda la cuenca y llevó a cabo el análisis. “Si rompes esa bomba talando demasiados bosques, las lluvias dejan de llegar a donde tienen que ir”.

PUBLICIDAD

“¡Situación crítica!”: así se secaron afluentes del río Amazonas de Brasil Desoladoras imágenes de la sequía en estos importantes cuerpos de agua.

¿Qué son los ríos voladores y cómo funcionan?

La mayor parte de las lluvias del Amazonas comienzan sobre el Océano Atlántico. El aire húmedo es empujado hacia el interior por vientos constantes que soplan hacia el oeste a lo largo del ecuador, conocidos como los vientos alisios. Luego, el bosque actúa como una bomba, transmitiendo eficazmente el agua a miles de kilómetros hacia el oeste a medida que los árboles absorben agua y luego la liberan de nuevo al aire.

El climatólogo brasileño Carlos Nobre fue uno de los primeros investigadores que calculó cuánta cantidad del vapor de agua del Atlántico se movería a través de la cuenca del Amazonas y eventualmente saldría de ella. Él y sus colegas acuñaron el término “ríos voladores” en una reunión científica de 2006, y el interés creció a medida que los científicos advertían que el debilitamiento de los ríos podría llevar al Amazonas a un punto de inflexión en el que la selva tropical se convertiría en sabana.

Eso es importante porque la selva amazónica es un vasto almacén del dióxido de carbono que impulsa en gran medida el calentamiento del mundo. Tal cambio devastaría la vida silvestre y las comunidades indígenas y amenazaría la agricultura, el suministro de agua y la estabilidad climática mucho más allá de la región.

Señales de advertencia en Perú y Bolivia

El análisis del grupo de Finer encontró que el sur de Perú y el norte de Bolivia son especialmente vulnerables. Durante la estación seca, los ríos voladores barren el sur de Brasil antes de llegar a los Andes, precisamente donde la deforestación es más intensa. La pérdida de árboles significa que se transporta menos vapor de agua hacia el oeste, lo que aumenta el riesgo de sequía en áreas protegidas emblemáticas como el Parque Nacional Manu de Perú.

PUBLICIDAD

“Perú puede hacer todo bien para proteger un lugar como Manu”, dijo Finer. “Pero si la deforestación sigue afectando la bomba en Brasil, es posible que las lluvias que la sostienen nunca lleguen”.

Nobre dijo que hasta el 50% de las lluvias en el oeste de la Amazonía, cerca de los Andes, dependen de los ríos voladores.

Corine Vriesendorp, directora de ciencia de Conservacion Amazonica, con sede en Cusco, Perú, dijo que los cambios ya son visibles.

“Los últimos dos años han traído las condiciones más secas que jamás haya visto la Amazonía”, dijo Vriesendorp. “Los calendarios ecológicos que utilizan las comunidades indígenas (cuándo plantar, cuándo pescar, cuándo se reproducen los animales) están cada vez más desincronizados. Tener menos lluvia y más impredecible tendrá un impacto aún mayor en sus vidas de lo que ya está teniendo el cambio climático”.

Los agricultores se enfrentan a cosechas fallidas, las familias indígenas luchan contra la interrupción de las temporadas de pesca y caza, y las ciudades que dependen de la energía hidroeléctrica ven cortes de energía a medida que los ríos que proporcionan la energía se secan.

El bosque forma una bomba frágil

Los investigadores del MAAP encontraron que los patrones de lluvia dependen de cuándo y dónde los ríos voladores cruzan la cuenca. En la estación húmeda, su ruta norte fluye principalmente sobre bosques intactos en Guyana, Surinam y el norte de Brasil, manteniendo el sistema fuerte.

Pero en la estación seca, cuando los bosques ya están estresados por el calor, los ríos aéreos atraviesan el sur de Brasil, donde los frentes de deforestación se extienden a lo largo de las carreteras y las granjas, y simplemente hay menos árboles para ayudar a transportar la humedad.

PUBLICIDAD

“Es durante los meses secos, cuando el bosque más necesita agua, cuando los ríos voladores se ven más interrumpidos”, dijo Finer.

Finer señaló las carreteras que pueden acelerar la deforestación, y señaló que la controvertida carretera BR-319 en Brasil, un proyecto para pavimentar una carretera a través de una de las últimas partes intactas del sur de la Amazonía, podría crear un frente de deforestación completamente nuevo.

El debate sobre el punto de inflexión

Durante años, los científicos han advertido sobre la inclinación de la Amazonía hacia la sabana. Finer dijo que el nuevo estudio complica ese panorama.

“No es un colapso único y repentino”, dijo. “Ciertas áreas, como el suroeste de la Amazonía, son más vulnerables y sentirán los impactos primero. Y ya estamos viendo los primeros signos de reducción de las lluvias a favor del viento de las áreas deforestadas”.

Nobre dijo que los riesgos son evidentes. Los bosques amazónicos ya han perdido alrededor del 17% de su cobertura, principalmente debido al ganado y la soja. Esos ecosistemas reciclan mucha menos agua.

“La estación seca es ahora cinco semanas más larga de lo que era hace 45 años, con un 20 a 30% menos de lluvia”, dijo. “Si la deforestación supera el 20 al 25% y el calentamiento alcanza los 2 grados Celsius (35.6 grados Fahrenheit), no hay forma de evitar que la Amazonía alcance el punto de inflexión”.

¿Qué se puede hacer?

Proteger los bosques intactos, apoyar los derechos territoriales indígenas y restaurar las áreas deforestadas son los caminos más claros a seguir, dicen los investigadores.

“Para evitar el colapso, necesitamos cero deforestación, degradación e incendios, inmediatamente”, dijo Nobre. “Y debemos comenzar la restauración forestal a gran escala, no menos de medio millón de kilómetros cuadrados. Si hacemos eso y mantenemos el calentamiento global por debajo de los 2 grados, aún podemos salvar la Amazonía”.

PUBLICIDAD

Finer dijo que los gobiernos deberían considerar nuevas categorías de conservación diseñadas específicamente para proteger los ríos voladores, salvaguardando no solo la tierra sino también los flujos atmosféricos que hacen posible la selva tropical.

Para Vriesendorp, eso significa cooperación regional. Elogió a Perú por crear vastos parques y reservas indígenas en el sureste, incluido el Parque Nacional Manu. Pero, dijo, “esto no puede ser resuelto por un solo país. Perú depende de Brasil y Brasil depende de sus vecinos. Necesitamos soluciones para toda la cuenca”.