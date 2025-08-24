Opinión
Cuatro fallecidos al accidentarse una avioneta ambulancia en la Amazonía colombiana

En el vehículo viajaban una paciente, su acompañante, el médico y el piloto

24 de agosto de 2025 - 5:56 PM

El siniestro ocurrió esta tarde cuando la aeronave cubría la ruta entre Tiquié y Mitú, la capital departamental, transportando a una paciente con su acompañante, además del médico y el piloto. (archivo) (Policía Departamento de Antioquia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Cuatro personas murieron este domingo al accidentarse una avioneta ambulancia cerca de una comunidad indígena en el departamento amazónico del Vaupés, en el sureste de Colombia y fronterizo con Brasil, informó la estatal Aeronáutica Civil.

El siniestro ocurrió esta tarde cuando la aeronave cubría la ruta entre Tiquié y Mitú, la capital departamental, transportando a una paciente con su acompañante, además del médico y el piloto. Ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

“Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena”, señaló la entidad en un comunicado.

En las riberas del río Vaupés y sus afluentes, incluido el Tiquié, habitan comunidades Tuyuca, conformadas por 17 etnias y unas 500 personas, según datos oficiales.

La Aeronáutica expresó sus “más sentidas condolencias” a las familias de las víctimas y a la empresa SAE Ambulancias, propietaria de la avioneta Cessna 206 accidentada.

“En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente”, agregó la entidad.

